TrosKompas Oeuvre Award 2019 voor Gerard Joling

De TrosKompas Oeuvre Award 2019 is voor Gerard Joling. De zanger nam vandaag, aan de vooravond van zijn 35-jarig artiestenjubileum, de prijs in ontvangst op het podium van het uitverkochte 'Muziekfeest van het Jaar'.

Joling kreeg de Award uit handen van zijn 90-jarige moeder Janny, wat hem zichtbaar ontroerde. 'Het Muziekfeest van het Jaar' vond voor de derde keer plaats in Ziggo Dome Amsterdam en is op oudejaarsavond om 23.05 uur te zien bij AVROTROS, NPO 3.

De jury van de TrosKompas Oeuvre Award bestaat uit AVROTROS-diskjockey Daniël Dekker, Paul Siteur van Sterren NL en Edger Hamer, hoofdredacteur van TrosKompas. Hun juryoordeel luidt: 'Gerard Joling is, zoals de Britten het zo mooi zeggen, 'larger than life'. Met zijn unieke, nog immer glasheldere stemgeluid, zijn manier van performen die meer dan over de top is en zijn altijd aanwezige humor en zelfspot, is hij een persoonlijkheid waar niemand om heen kan en wil. Als geen ander weet hij zijn talenten onder de aandacht van het publiek te brengen. Of dat nu is als solozanger, als een van de Toppers, als presentator, vlogger of als slimme marketingstrateeg. Wie kent niet zijn gevleugelde uitspraken: 'Ik heb er de kracht niet meer voor’ en ‘Om te gieren’ waarmee hij zelfs een T-shirt-lijn opzette. Die typisch Hollandse uitdrukking ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg', gaat voor Gerard Joling niet op. Niets is hem te gek. Gelukkig maar!' Zij vervolgen: 'Ondanks alle glamour en glitter van de entertainmentwereld is Gerard altijd die nuchtere Noord-Hollandse jongen uit Schagen gebleven, die door keihard werken de absolute top heeft bereikt in zowel binnen- als buitenland. Joling is voor zijn fans zeer toegankelijk, altijd meelevend en straalt positiviteit en gezelligheid uit.'

Kort carrièreoverzicht Gerard Joling

Gerard trapte zijn zangcarrière 35 jaar geleden voorzichtig af met het laten maken van orkestbanden, zodat hij tijdens het lopen van modeshows, wat hij begin jaren tachtig deed, ook af en toe een liedje kon zingen. Zijn grote doorbraak kwam in 1985 in de 'Soundmixshow', waarin hij de derde plaats behaalde met 'Crying' van Don McLean. Hits als 'Love is in your eyes', 'Ticket to the tropics' en 'No more bolero’s' volgden. Dat laatste lied stond in maar liefst 22 landen in de hitlijsten en Gerard kreeg in het Verre Oosten te maken met Beatles-achtige taferelen. De jaren erna bleek Gerard een alleskunner te zijn. Hij was niet alleen maar zanger, maar werd ook televisiegezicht (in zijn reallife soap 'Only Joling') en presentator. In die hoedanigheid liet hij ook zijn grote maatschappelijke betrokkenheid zien door televisieprogramma’s te presenteren waarin hij ouderen hielp. Ook stond hij in maar liefst 85 shows van Holiday on Ice op de schaatsen. Muziek blijft echter altijd op de eerste plaats staan. Met nummer als 'Blijf bij mij' (een postuum duet met André Hazes, dertien weken op nummer 1), de klassieker 'Maak me gek', 'Echte vrienden' (een duet met Jan Smit) en 'Lekker' blijft hij grossieren in hits.

TrosKompas Oeuvre Award

De TrosKompas Oeuvre Award wordt sinds 2010, in samenwerking met het AVROTROS muziekplatform Sterren NL, uitgereikt en is slechts weggelegd voor de allergrootste artiesten, producers, componisten en tekstdichters uit de Nederlandse muziekindustrie. Eerdere winnaars waren Peter Koelewijn, George Baker, Jan Smit, Rob de Nijs, Pierre Kartner, René Froger en Willeke Alberti.