Triple dartsplezier bij RTL in december

De dartsliefhebber kan zijn hart ophalen bij RTL in december. Op vrijdag 13 december start het meest prestigieuze dartstoernooi ter wereld, het Wereldkampioenschap.

Drie weken lang is bij RTL 7 te zien hoe elf Nederlanders een gooi naar de titel proberen te doen in een afgeladen Alexandra Palace in Londen. In aanloop naar dit bijzondere toernooi brengt Videoland 'Donnie's Darts Show' en RTL 7 een nieuwe documentaire over Raymond van Barneveld.

WK Darts

Een paar dingen zijn zeker in het leven, de zon komt op, de zon gaat onder en in december strijden de beste darters ter wereld in Londen voor de wereldtitel. Deze editie van het WK doen elf Nederlanders mee, waaronder natuurlijk Michael van Gerwen en voor de laatste keer Raymond van Barneveld. Michael van Gerwen wist vorig jaar de titel op zijn naam te schrijven en zal er alles aan doen om zijn titel te prolongeren. De eerste paar dagen zal de nadruk liggen op Raymond van Barneveld. Hij gooit dit jaar zijn allerlaatste pijl in Alexandra Palace en wil nog één keer vlammen.

De presentatie van het WK Darts is in handen van Marcel Maijer en Koert Westerman. Dagelijks ontvangen ze verschillende analisten in hun nieuwe Darts-kamer. Naast de uitzendingen bij RTL 7 is het WK traditiegetrouw ook te volgen via RTL 7 Darts radio en op desktop en mobiel via Videoland. Voor alle ins en outs kunnen de fans ook terecht op de wersite rtl7darts.nl. Daar vind je nu bijvoorbeeld al de loting voor de eerste en tweede ronde en een bracket om zelf de wedstrijden bij te houden.

'Van Barneveld: Het Fenomeen'

In 1998 zette Raymond van Barneveld in zijn eentje het darten in Nederland op de kaart. Jarenlang hield hij miljoenen Nederlanders rond de kerstdagen aan de buis gekluisterd en groeide hij uit tot een fenomeen. Bij het aankomende WK neemt hij na een legendarische carrière afscheid van de dartsport. Met vijf wereldtitels en een compleet leger aan fans, verliest de dartswereld een icoon die de sport voor altijd heeft veranderd.

In 'van Barneveld: Het Fenomeen' kijken we met alle hoofdrolspelers terug op de imposante WK-successen van Raymond van Barneveld. Aan het woord onder meer zijn vader, angstgegner Phil Taylor, natuurlijk Michael van Gerwen en vele anderen die getuigen waren van de geboorte van een legende. De documentaire is 14 december om 19.00 uur te zien bij RTL 7.

'Donnie's Darts Show'

In 'Donnie's Darts Show' ontmoet rapper en groot dartfan Donnie de beste darters van het WK. Hij probeert onder anderen Michael van Gerwen, Peter Wright en Michael Smith te verslaan met diverse challenges en maakt speciaal voor hen een vliegensvlugge rap. Donnie reist samen met zijn dartvriend Frank Evenblij af naar Stoke-on-Trent. Stoke is niet alleen bekend vanwege het pottenbakken en de staalindustrie, maar is ook dé dartshoofdstad van Engeland. Het dorp heeft grote darters voorgebracht als Phil Taylor, Ted Hankey, Adrian Lewis en Andy Hamilton. Tijd voor Donnie om dit dorp eens flink onder de loep te nemen. Samen met Frank Evenblij maakt hij een roadtrip door Stoke-on-Trent.

De eerste aflevering van 'Donnie's Darts Show' is nu te zien bij Videoland. Vrijdag 13 december volgt de tweede aflevering.

'WK Darts', vanaf vrijdag 13 december 20.00 uur bij RTL 7.

'Van Barneveld: Het Fenomeen', zaterdag 14 december 19.00 uur bij RTL 7.

'Donnie's Darts Show', vanaf nu bij Videoland.