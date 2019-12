Titelgevecht Rico Verhoeven vs Badr Hari exclusief bij Veronica

Foto: Veronica - © Talpa Network 2019

Het is nu al het grootste gevecht in de geschiedenis van kickboksen: de lang verwachte rematch tussen verdedigend wereldkampioen Rico Verhoeven tegen Badr Hari.

De twee aartsrivalen vechten op zaterdag 21 december in GelreDome in Arnhem om de titel tijdens GLORY COLLISION 2. Veronica is exclusief bij het kickboksevent aanwezig met een live uitzending vanaf 20.00 uur.

In 2016 stonden de rivalen Verhoeven en Hari voor het eerst tegenover elkaar. Het bleef spannend tot de tweede ronde, toen Hari de strijd moest staken met een armblessure. Verhoeven werd tot winnaar uitgeroepen via een technische knock-out. De GLORY COLLISION 2-rematch moet de ontknoping worden van de jarenlange vete tussen ‘The King of Kickboxing’ Rico Verhoeven en ‘The Golden Boy’ Badr Hari.

Collision 2 Fightcard

Rico Verhoeven vs. Badr Hari (titelgevecht Heavyweight)

Luis Tavares vs. Stéphane Susperregui

Mohammed Jaraya vs. Massaro Glunder

Zakaria Zouggary vs. Asa Ten Pow

GLORY COLLISION 2 is in meer dan 200 landen wereldwijd op tv te zien. In Nederland is Veronica de exclusieve partner van GLORY. De presentatie tijdens deze avond is in handen van Hélène Hendriks, analisten zijn Remy Bonjasky en Jamal Ben Saddik. Mark Schaaf doet live verslag vanaf de ring.

GLORY COLLISION 2 is op zaterdag 21 december vanaf 20.00 uur te zien op Veronica TV of via veronicatv.nl en KIJK.nl.