Tim Senders nieuwe presentator Discovery-serie 'How Do They Do It?'

Foto: © Discovery Benelux 2020

Tim Senders gaat dit jaar voor Discovery aan de slag als presentator van de populaire serie 'How Do They Do It?'. In een nieuw seizoen van deze serie, waarin duurzaamheid en innovatie centraal staan, gaat Tim op zoek naar antwoorden op vragen waarvan je als kijker niet wist dat je ze had.

Of wat je je misschien al een hele tijd afvraagt. Hoe worden bijvoorbeeld die vegetarische hamburgers gemaakt die we tegenwoordig steeds meer consumeren? Kan een houten gebouw een voorspelbaarder brandverloop hebben dan een betonnen gebouw? En kan een elektrische auto zich opladen terwijl je rijdt? Dit en nog meer onderzoekt Tim in een nieuw seizoen van 'How Do They Do It?', dat vanaf zondag 8 november om 20:30 uur te zien is bij Discovery en op Dplay.

'Ik kijk al jaren graag naar Discovery en dat ik nu zelf 'How Do They Do It?' mag presenteren is een jongensdroom die uitkomt. Ik ben altijd al nieuwsgierig van aard geweest, maar tegenwoordig komen er zoveel nieuwe en innovatieve producten bij, waar ik me geregeld bij afvraag hoe ze tot stand komen. Super dus dat ik zelf op onderzoek uit mag!', aldus Tim Senders over zijn nieuwe presentatieklus.

'How Do They Do It?'

De serie 'How Do They Do It?' onderzoekt de wijze waarop onze alledaagse en minder alledaagse producten tot stand komen. Tim neemt het presentatiestokje over van Thijs Meeuwsen en Joep ten Hove (beter bekend als de Bucket Boys), die het programma presenteerden in 2017, Teun Luijkx die het presenteerde in 2016, en Joep van Deudekom die in 2012 startte met het presenteren van de Nederlandse items.

Tim Senders

Tim Senders is een veelzijdige presentator en programmamaker. Hij is onder andere bekend van de KRO-NCRV programma's 'Streetlab', 'Betreden Op Eigen Risico', 'Willem Wever' en de succesvolle Youtubeserie Op avontuur met de Opa van Tim, waarin Tim de wensen vervulde van zijn (inmiddels overleden) opa Frits.

'How Do They Do It?' Met Tim Senders is vanaf zondag 8 november t/m zondag 29 november om 20.30 uur te zien bij Discovery. Op Dplay kan elke aflevering 7 dagen vooruit worden bekeken.