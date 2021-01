Tim Hofman maakt BOOS-documentaire over euthanasie bij jonge mensen

Waarom zou je als jong mens dood willen? Kan dat zomaar? En als je niet in aanmerking komt voor euthanasie, wat doe je dan? Kortom, waar loop je allemaal tegenaan als je jong bent en niet meer wilt leven?

BOOS opent het vijfde seizoen met de documentaire Euthanasie De Movie, waar Tim Hofman Athaliah (21) en Robin (25) volgt over een periode van bijna drie jaar. Ook gaat Tim in de BOOS-studio het gesprek aan met Olax en Jelmer (beiden 33), die niet meer willen leven. Euthanasie De Movie is vanaf donderdag 7 januari om 16.00 uur te zien bij BNNVARA op het Youtube-kanaal van BOOS.

Tim: 'Euthanasie De Movie is iets totaal anders dan wat we normaal maken met BOOS, zowel inhoudelijk als qua werkwijze, maar toch hoort dit bij wat we doen. Athaliah en Robin mailden ons onafhankelijk met hetzelfde probleem: de lastige weg die je af moet leggen als je jong bent en euthanasie wilt, dus aan ons om daar dan wat mee te doen. Het is werd mooi, spannend, pijnlijk en eerlijk.'

Athaliah en Robin

Tim ontmoet de 21-jarige Athaliah in de zomer van 2018. Als gevolg van haar ziekte is het haar grootste angst om langzaam te stikken doordat haar longen haar niet meer voldoende zuurstof kunnen geven. Voordat haar ziekte zo ver gevorderd is, zou ze graag zelf over haar levenseinde beslissen.

Voor de 25-jarige Robin ligt het anders: hij is lichamelijk gezond en heeft zijn hele leven nog voor zich. Hij is echter gediagnosticeerd met PTSS en persoonlijkheidsproblematiek en zit op het moment dat Tim hem ontmoet in gedwongen opname. Voor hem is het duidelijk: hij is klaar met leven. Hij wil zijn naasten niet belasten met zelfdoding, maar dat hij nog tien jaar behandeld moet worden voordat hij aan een levenseindetraject kan beginnen, is ondraaglijk.

Daarnaast komen er experts aan het woord van onder andere het Expertisecentrum Euthanasie. Elk jaar klopt een grote groep mensen bij hen aan met de wens om euthanasie te krijgen, maar dit wordt lang niet aan iedereen toegekend. Hoe zwaar weegt leeftijd bij het inwilligen van een verzoek tot hulp bij zelfdoding? Wat is ondraaglijk lijden? En wat gebeurt er met de grote groep mensen die wel euthanasie willen, maar het niet krijgen?

Na Euthanasie De Movie start het vijfde seizoen van BOOS met reguliere afleveringen op donderdag 21 januari om 16.00 bij BNNVARA op het YouTube-kanaal van BOOS.