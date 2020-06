Tim den Besten presenteert 'Kwartier van het Dier – Corona Edition'

Tim den Besten presenteert de nieuwe VPRO Jeugd talkshow 'Kwartier van het Dier – Corona Edition', waarin hij bijzondere verhalen brengt over mens en dier in coronatijd.

Puppy’s, ezels, gordeldieren, alpaca’s en vogelspinnen, ze passeren allemaal de revue. Vanuit zijn studio schakelt anchorman Tim over naar de razende reporter: Tim zelf! Leguaan Lex, kaketoe Kaat en vele anderen schuiven aan als tafeldier.

Vanuit zijn CNN-achtige nieuwsstudio brengt Tim, als anchorman én reporter, bijzondere verhalen over dieren en hun baasjes in coronatijd. Hij doet verslag van nieuwsgierige ezels, die eenzame ouderen in het verzorgingstehuis opvrolijken. Hij gaat op bezoek bij een giraffenfanaat die na de wekenlange sluiting van de dierentuinen eindelijk oog in oog staat met haar lievelingsdier. Hij gaat langs bij een blind meisje, dat tijdens de lockdown een paard heeft gekregen. En hij staat oog in oog met een ontsnapte varaan die genoeg had het thuiszitten.

Over Tim den Besten

Tim den Besten (1987) is presentator, programmamaker en schrijver. Hij presenteerde onder andere de VPRO jeugdprogramma's 'Beestieboys' en 'De Grote Geld Show'. Samen met Nicolaas Veul was hij recentelijk te zien in '100 Dagen voor de Klas'.

'Kwartier van het Dier – Corona Edition', vanaf zondag 28 juni wekelijks om 18.35 uur op NPO Zapp.