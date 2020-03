'Tijd voor MAX' verlengt seizoen tot en met 3 juli

Foto: Omroep MAX - © Hans Vink 2019

'Tijd voor MAX', het middagmagazine van MAX, gaat zes weken langer door in verband met de coronacrisis. Tot en met vrijdag 3 juli ontvangen Martine van Os en Sybrand Niessen bij 'Tijd voor MAX' actuele en spraakmakende gasten, waarbij er uiteraard volop aandacht is voor de actuele ontwikkelingen omtrent het coronavirus.

MAX vindt het belangrijk om ook in deze tijden iedereen op de hoogte te houden van de laatste gebeurtenissen. Daarom is besloten om het seizoen van 'Tijd voor MAX' met zes weken te verlengen. In de uitzendingen praten Martine van Os en Sybrand Niessen iedereen thuis bij met relevante gasten en deskundigen. Met uiteraard aandacht voor ontwikkelingen en vragen in verband met het coronavirus.

Zo vertelt dokter Ted van Essen over de medische kant van het virus en MAX Ombudsman Jeanine Janssen over de gevolgen voor de consument. 'Tijd voor MAX' staat garant voor boeiende gesprekken met interessante gasten. De vinger aan de pols van de samenleving.

'Tijd voor MAX', elke werkdag om 17.10 uur bij MAX op NPO 1.