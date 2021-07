Tiger Woods geeft privéles aan celebrities op discovery+

Golfliefhebbers opgelet! Donderdag begint niet alleen het golftoernooi op de Olympische Spelen, discovery+ zendt vanaf dan ook de inspirerende serie 'A Round With Tiger' uit.

Hierin geeft de golflegende privélessen aan enkele celebs zoals actrice Jada Pinkett Smith, basketballer Dwayne Wade en komiek David Spade. Ondertussen praten ze ontspannen over privézaken wat weer een verrassend inkijkje geeft in hun levens en dat van Tiger Woods – van bijzondere jeugdherinneringen tot aan hun favoriete eten. De opnames zijn gemaakt voordat Woods in februari van dit jaar zwaargewond betrokken raakte bij een auto-ongeluk. Hollywood-regisseur Peter Berg is verantwoordelijk voor de regie van deze leuke serie en is zelf ook regelmatig in beeld. In deze ontspannen setting leren we zo meer over het leven van Tiger Woods en van de prachtige sport zelf, met professionele tips van de topsporter zelf.

Topsporters zijn gewend om voor de camera te verschijnen, maar hebben dan meestal hun pr-masker op, waarbij ze – begrijpelijkerwijs – vaak braaf de juiste antwoorden geven. Daarom is het des te leuker om Tiger Woods nu eens in een andere setting waar te nemen. In de omgeving waarin hij zich helemaal thuis voelt (de golfbaan) en op een manier waarbij hij niet hoeft te antwoorden op vragen van journalisten, maar gewoon een gezellig praatje maakt met anderen die ook gewend zijn aan een leven in de spotlights. Tussen het slaan van een balletje en het geven van golftips levert dat een vrolijk en openhartig gesprek op.

Zo vertelt Jada Pinkett Smith aan Woods dat zijn comeback haar letterlijk inspireerde om ook met golfen te beginnen. De actrice, die getrouwd is met acteur Will Smith, zegt tegen een verbaasde Woods: 'Bij de laatste Masters die jij won, belde Will me op en zei: 'Zet nu de tv aan, Tiger gaat geschiedenis schrijven'. Dus ik zet de tv aan en ik kijk, en jij wint. Ik word gewoon zo emotioneel als ik eraan denk. Ik had echt zoiets van, 'Tiger is terug! Like, he did it!'. Waarop Woods schaapachtig glimlacht en zegt dat hij dat zelf niet zo heeft ervaren.

Voor Woods waren de opnames erg leuk om te doen, omdat hij op zijn beurt weer kon leren van de verhalen van de andere beroemdheden. 'Elke gast bracht een unieke kijk op het leven, zowel professioneel als persoonlijk. Ik word altijd geïnspireerd door anderen die als de beste worden beschouwd in wat ze doen en leren hoe ze de top hebben bereikt', aldus de man die maar liefst 15 majors won en geldt als een van de beste golfers aller tijden.

'A Round With Tiger' is vanaf donderdag 29 juli te zien op discovery+.

Vanaf donderdag 29 juli staan 's werelds beste golfers op de tee van Kasumigaseki Country Club in de jacht op een olympische medaille. Golfster Anne van Dam probeert in een sterk deelnemersveld de Nederlandse eer hoog te houden. Kan de Arnhemse olympische historie schrijven in Tokio? Via discovery+ mis je geen bal.