Tieners zijn baas over geld van hun ouders in 'Teenage Boss'

Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2021

Geld leidt zelfs in de beste gezinnen tot eindeloze discussies: 'Ik wil, ik wil, ik wil...' Maar hoeveel geld verdienen je ouders eigenlijk en waar gaat dat naartoe?

In 'Teenage Boss' bepalen kinderen waar ze de portemonnee voor trekken. In iedere aflevering bepalen afwisselend Tom (13), de zusjes Lotte (13) en Lieve (11), Raid (10), Miguel (12) en Silver (14) waar het geld aan wordt uitgegeven. Vaders krijgen geen geld meer voor sigaretten en kleedgeld van zusjes wordt opgeheven.

Mentor Bilal staat hen bij: wordt het een berg nieuwe sneakers, elke dag patat, of toch maar de rekeningen betalen? In sommige afleveringen lopen de spanningen hoog op, zeker wanneer blijkt dat een 'Teenage Boss' in de eerste week bijna het hele maandbudget erdoorheen heeft gejaagd of als een 'Teenage Boss' weigert de tikkies aan zijn ouders te betalen.

Alle tieners hebben hetzelfde doel: ze willen geld overhouden voor iets wat op hun eigen verlanglijst staat. De vijfdelige BNNVARA-serie volgt de jonge schatbewaarders. Lukt het hen om voor hun doel te gaan en het einde van de maand te halen?

Bilal: 'Deze bazen mogen bepalen waar het geld van hun gezin naartoe gaat. De omgekeerde wereld dus. Dit programma had ik vroeger zelf ook wel als les kunnen gebruiken, ik was een ramp met geld. Het ging bij mij vooral op aan leuke dingen. Of deze tieners dat ook doen? Dat gaan we zien!

'Teenage Boss', vanaf 20 februari rond 19.25 uur bij BNNVARA op NPO Zapp.