Tien oud-deelnemers krijgen tweede kans om 'De Mol' te ontmaskeren

Foto: © AVROTROS 2020

In het extra jubileumseizoen van 'Wie is de Mol?' krijgen tien oud-deelnemers een herkansing. Nog n keer! Een tweede kans! Spelen ze het spel dit keer anders?

In het prachtige Italië starten zij hun zoektocht naar de Mol. Wie de tien kandidaten zijn, is de grote vraag. Anders dan voorgaande edities blijven de kandidaten voor elkaar en voor het publiek geheim totdat het spel is begonnen.

Voor dit extra jubileumseizoen ter ere van het 20-jarig jubileum van het programma, strijken de kandidaten neer in Toscane. Hier ligt de oorsprong van de Renaissance, wat letterlijk 'wedergeboorte' betekent. De ideale regio voor 10 oud-deelnemers om, met de wetenschap van toen, opnieuw jacht te maken op de Mol. Ze beginnen aan het spel in Val d’Orcia, een streek in Midden-Italië. Tijdens hun zoektocht naar de Mol gaan ze langs de geboorteplaatsen en belangrijke bouwwerken van de reuzen van de Renaissance: Michelangelo, Caravaggio en Leonardo da Vinci.

Wie lukt het om in deze bijzondere jubileumeditie het antwoord te vinden op die ene vraag? Wie is de Mol?

'Moltalk'

Fans van 'Wie is de Mol?' kunnen na de uitzending direct zappen naar NPO 3, voor de live-nabeschouwing vanuit VondelCS door Rop Verheijen en Marlijn Weerdenburg. Daar discussieert en speculeert het presentatieduo verder over de opdrachten, complotten en theorieën met verschillende oud-deelnemers. Ook worden de tweets en app-statistieken van de kijkers onder de loep genomen.

App

Ook dit jubileumseizoen kun je weer meespelen met de 'Wie is de Mol?'-app, waar je poules kunt aanmaken om zo samen met familie en vrienden de Mol te ontmaskeren. Vanaf dit jubileumseizoen heeft de app een nieuwe feature: naast het inzetten van punten op kandidaten die jij verdacht vindt, kun je dit seizoen extra punten verdienen door zelf ook een vraag uit de officiële test van de laatste aflevering te beantwoorden. De vernieuwde 'Wie is de Mol?'-app is vanaf eind augustus beschikbaar in de App Store.

'Podcast'

Ook bij dit jubileumseizoen is er de enige echte officiële 'Wie is de Mol?'-podcast gepresenteerd door Annemieke Schollaardt. In deze podcast hoor je exclusieve interviews met de afvallers, en krijg je een klein kijkje achter de schermen.

Molboekje

Dit jubileumseizoen is er een speciale gouden editie van het Molboekje, met veel interviews en oud-Mollen aan het woord. En ook in dit seizoen kun je hier alle aantekeningen noteren om zo de Mol van het jubileumseizoen te ontmaskeren.

20 Jaar 'Wie is de Mol?', vanaf zaterdag 5 september om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.

'Moltalk', vanaf 5 september om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 3.

