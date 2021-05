Thomas en Roy winnen de finale van 'LEGO MASTERS 2021'

Na de zenuwslopende bouwmarathon van 28 uur mogen Thomas en Roy zich LEGO MASTERS 2021 noemen. Na bloed, zweet en tranen mogen zij de welverdiende beker in ontvangst nemen.

Zij winnen niet alleen de fantastische troffee maar ook 25.000 euro en een geheel verzorgde reis naar LEGOLAND Billund in Denemarken.

In de finale streden Thomas & Roy tegen Bibi & Marcel en Jan & Julien. Zij kregen een vrije opdracht, die zij zelf mochten invullen. Alle finalisten moesten alle ervaringen en elementen van de afgelopen weken hierin verwerken en kwamen met de meest fantastische bouwwerken.

Thomas en Roy over de winst: 'Meedoen was een feestelijke taart, het gouden steentje was een kers op die taart, de finale was de kroon en de winst is de mooiste parel op die kroon! We hebben intens genoten van dit grandioze avontuur, waarbij we van de ene in de andere verrassing terecht kwamen. Wat gaan wij de brickshop missen, maar wat gaan we genieten van de titel 'LEGO MASTERS 2021' én de prachtige trip naar Denemarken.'

Naast de stemmen van de BRICKMASTER en van gastjurylid Matthew, mochten ook 20 jonge LEGO-fans uit Nederland en België stemmen en kwamen alle duo's van het hele seizoen langs: Ernesto en Marco, Douwe en René, Ine en Oscar, Amber en Arne en Dries en Killian om hun favoriete bouwwerk van een stem te voorzien.

'LEGO MASTERS Kids' & 'LEGO MASTERS Australië'

Gelukkig is het 'LEGO MASTERS' avontuur na deze finale nog lang niet voorbij want volgende week is er de 'LEGO MASTERS Kids special' en vanaf 3 juli is 'LEGO MASTERS Australië' wekelijks bij RTL 4 te zien.

'LEGO MASTERS' wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland - onderdeel van Banijay Benelux - en is gebaseerd op het originele Britse format van Tuesday’s Child en de LEGO Group.

