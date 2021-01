'The Sky is the Limit': nieuwe tv-serie over rijke, succesvolle Nederlanders

Foto: SBS6/Talpa Network - © William Rutten 2021

Het nieuwe programma 'The Sky is the Limit': rijk en succesvol in Nederland geeft een inkijk in het leven van de 'happy few'. We volgen negen succesvolle en soms flamboyante Nederlanders.

Van Amsterdam tot Londen, van Parijs tot Dubai. Zij tonen hun luxueuze leven vol mooie huizen, snelle auto’s en exotische hobby’s. Achter deze glamour schuilt een wereld van grenzeloze ambities en keihard werken. Nu vieren ze hun successen. Welke offers hebben zij gebracht om de top te bereiken? En wat maakt hen nu echt gelukkig?

Deze negen rijke, succesvolle Nederlanders hebben één aspect met elkaar gemeen: hun rijkdom en succes is hen niet komen aanwaaien. Door keihard te werken en nooit op te geven bereikten zij de top. Zoals de excentrieke Igor Alberts (56) en zijn jonge, Italiaanse vrouw Andreea Cimbala (26). Zij hebben 12 kinderen, waarvan 2 van hun samen. Igor: 'Wij zijn heel gewone mensen met een ongewone levensstijl.'

Keihard werken, volop genieten

Dionne Schulf (51) is succesvol met haar marketingbedrijf Friends of the brands en werkt keihard. Samen met haar man Edwin van Twist (54), eigenaar van een laboratorium, genieten ze ook volop. Dit power echtpaar combineert werk en plezier in luxueus Dubai, terwijl in Rotterdam hun nieuwe villa wordt gebouwd. We gaan langs bij Jan Knoppert (84), één van de grootste tuinders van het Westland, die nog niet wilt stoppen met werken. Jan begon onderaan de ladder en werkte ook hard voor zijn succes. Nu leeft hij voor zijn exotische dieren, Japanse tuin en luxe autocollectie.

Glamour, Bitcoins en designer schoenen

We volgen Angelo White (30) en Chanel Soree (27), een jong glamourkoppel uit Amsterdam. Hij is in binnen- en buitenland succesvol als regisseur en producer, en zij is een ambitieuze influencer, die flink aan de weg timmert. Kelvin Wiedenhoff (29) kwam als klein jongetje uit Brazilië naar Nederland. Hij investeerde in Bitcoins en verdiende een vermogen door zijn cryptomunten op het juiste moment te verkopen. Daarmee kon hij op zijn 26e zijn droomauto, een Rolls Royce, kopen. Ook de Brabantse schoenenkoningin Zeynep Dag (30) maakte jong fortuin, toen haar designer schoenen werden ontdekt door Rihanna en Beyoncé. We gaan met haar mee naar Parijs en Dubai, waar haar schoenen zeer gewild zijn. Zeynep: 'In het begin geloofde niemand in mij. Ik werk heel hard en ben blij met wat ik tot nu toe heb bereikt.' Daarnaast heeft Zeynep haar eigen Business Fashion Academy opgezet.

'The Sky is the Limit: Rijk en Succesvol' in Nederland' is een productie van Fabiola en gebaseerd op het succesvolle format 'The Sky is the Limit' in België waar het al 5 seizoenen op de buis verschijnt. Het zesde seizoen is reeds in de maak.

'The Sky is the Limit: Rijk en Succesvol', vanaf 19 januari elke dinsdag om 20.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl.