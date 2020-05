'The Messiah': klassiek hoogstandje met diepe betekenis

Op Hemelvaartsdag zendt de EO 'The Messiah' uit, het indrukwekkende oratorium van Georg Friedrich Händel. De versie is een eerdere opname uitgevoerd door orkest en kamerkoor van Ars Musica onder leiding van Patrick van der Linden en geregisseerd door David Grifhorst. Andries Knevel doet op NPO 2 een voorbeschouwing.

Andries Knevel is enthousiast om bezig te zijn met 'The Messiah': 'Het verhaal van Jezus heeft een buitengewone impact gehad om onze samenleving. Gedeeltes uit zijn leven zijn vertaald naar prachtige muziekstukken. De bekendste daarvan zijn het Weihnachtsoratorium, dat stil staat bij de geboorte van Jezus, en de Matthaus Passion waar het lijdensverhaal wordt verteld. 'The Messiah' van Handel is eigenlijk het meest bekende en verbindende stuk. Het staat stil bij het hele leven van Jezus. Het ‘Halleluja’, past goed bij de Hemelvaart van Jezus en is bij ieder bekend.'

'The Messiah' is een oratorium van Georg Friedrich Händel, dat in 1741 gecomponeerd is. Het stuk duurt rond de tweeënhalf uur. Omdat in tegenstelling tot het Weihnachtsoratorium, en de Matthaus Passion op verschillende momenten opgevoerd. Meestal is dat tijdens de kerst, pasen of zoals in dit geval op Hemelvaartsdag.

'The Messiah' te zien op Hemelvaartsdag, 21 mei om 12.00 uur op NPO 2 bij de EO.