'The Life and Trials of Oscar Pistorius' bij de VPRO

De serie 'The Life and Trials of Oscar Pistorius' kijkt naar het leven, de triomf en de tragedie van de Zuid-Afrikaanse paralympische en olympische atleet Oscar Pistorius, ook wel 'blade runner' genoemd vanwege zijn beenprotheses.

In 2012 mocht Pistorius deelnemen aan de 400 meter op de reguliere Olympische spelen in Londen. Een jaar later werd hij beschuldigd van de moord op zijn vriendin Reeva Steenkamp.

De vierdelige serie doet verslag van het zes maanden durende proces en tegelijkertijd kijkt het naar het leven van Pistorius. Regisseur Daniel Gordon sprak met journalisten, vrienden, familieleden en collega’s van Pistorius en Reeva Steenkamp.

De maatschappelijke achtergrond en het persoonlijke leed van de atleet Pistorius wordt ook belicht in de serie. Pistorius groeide op na de apartheid in Zuid-Afrika in een geprivilegieerde blanke familie. Hij kent het leven met beperkingen, de vooroordelen tegen sporters met beperkingen, en de schaduwkant van beroemd zijn.

Pistorius werd veroordeeld voor doodslag en in hoger beroep werd hij uiteindelijk tot vijftien jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens moord.

Deel 1 (Donderdag 7 januari, 23.05 uur)

Op 13 februari 2013 schiet atleet Oscar Pistorius zijn vriendin neer. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd. Men zegt eerst dat het een ongeluk is. Een mediacircus barst los rond de door velen bewonderde en beroemde atleet met zijn beenprotheses, die nog geen jaar geleden zo succesvol de olympische Spelen in Londen veroverde. En dit is nog maar het begin.

Deel 2 (Donderdag 14 januari, 23.15 uur)

Een maand nadat Oscar Pistorius op borgtocht is vrijgelaten, woont hij bij zijn oom en werkt hij aan zijn procesverdediging. Hij lijkt in niets meer op de eens zo succesvolle atleet die wereldberoemd werd na de Paralympische Spelen van Athene 2004. Pistorius wil zich nu meten met valide atleten. Na vier jaar strijd lukt hem dat en in 2012 doet hij mee aan de Olympische Spelen in Londen. Maar dat lijkt allemaal ver weg en vergeten, wanneer hij in 2013 wordt beschuldigd van moord.

Deel 3 (Donderdag 21 januari, 22.30 uur)

Het proces, dat wordt uitgezonden op tv, loopt uit in een mediacircus. Er zijn leemtes in de verklaringen van getuigen van de aanklager en er komen onthullingen over het leven van Pistorius na zijn overwinningen op de Beijng Paralympics van 2008. Er worden ook vragen gesteld over zijn karakter en over de turbulente relatie met Reeva Steenkamp.

Deel 4 (Donderdag 28 januari, 22.30 uur)

Wanneer Oscar Pistorius het woord krijgt in de rechtszaak om uit te leggen wat er is gebeurd in de nacht van 13 februari 2013 is het moeilijk voor te stellen dat hij zo succesvol was op de Olympische spelen in Londen. Zijn getuigenis gaat hem slecht af en hoewel er niet wordt getwijfeld aan de tijdlijn die de verdediging voor zijn verhaal heeft opgesteld, verklaart de rechter Pistorius schuldig aan doodslag en veroordeelt ze hem tot vijf jaar gevangenisstraf. In beroep wordt deze uitspraak omgezet in moord, waardoor de straf uiteindelijk vijftien jaar wordt.

'The Life and Trials of Oscar Pistorius', vanaf donderdag 7 januari om 23.05 uur bij de VPRO op NPO 2.