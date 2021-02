Teun van de Keuken duikt in ons afval voor nieuw KRO-NCRV programma 'De Vuilnisman'

Foto: © KRO-NCRV 2021

In het nieuwe KRO-NCRV programma 'De Vuilnisman' duikt journalist Teun van de Keuken in de wereld achter ons afval. Alleen al in Nederland wordt er zo'n 60 miljard kilo vuilnis per jaar geproduceerd. Maar waar laten we al die troep?

Producenten, vuilverwerkers en overheden scheppen allemaal op over recycling, oftewel: de circulaire economie. 'Afval bestaat niet', zeggen de afvalverwerkers. Maar klopt dat eigenlijk wel? In zes afleveringen zet Teun de smerigste kant van onze consumptiemaatschappij in de schijnwerpers. Onze afvalverwerking blijkt een complexe industrie te zijn geworden waarin veel gekke dingen gebeuren.

In elke aflevering van 'De Vuilnisman' neemt Teun één afvalstroom onder de loep: van de bekende grijze kliko of vuilniszak tot het plasticprobleem. Van gigantische industriële reststromen uit de staalindustrie tot lozingen door grote chemieconcerns. En waarom breekt er eigenlijk zo ontzettend vaak brand uit bij zoveel afvalbedrijven? Teun: 'Nog niet eens zo heel lang geleden was afval een probleem waar we als maatschappij vanaf moesten. Nu is het een miljoenenbusiness geworden. Mooie praatjes spelen een grote rol. In 'De Vuilnisman' ga ik onderzoeken hoeveel daarvan nu echt waar is.'

KRO-NCRV's 'De Vuilnisman' is een onthullende en fascinerende serie, die de kijker dwingt na te denken over de onophoudelijke stroom afval die we met zijn allen produceren.

'De Vuilnisman', vanaf zondag 28 februari om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.