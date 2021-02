StukTV zet jongeren in de spotlights in 'Samen kunnen we niet Stuk'

Foto: StukTV - © Talpa Network 2021

Geen voetbaltrainingen, festivals of andere uitlaatklep en maar weinig ruimte voor sociaal contact. Voor veel jongeren heeft de coronacrisis een grote impact op het dagelijks leven.

Toch zijn er ook jongeren die niet bij de pakken neer zitten en binnen de huidige tijd en maatregelen zoeken naar wat er wél kan. Daarom lanceert StukTV, samen met de Rijksoverheid, Young Impact en de Maatschappelijke Alliantie: 'Samen kunnen we niet Stuk'.

Met deze campagne willen zij samen met andere bekende YouTubers positieve verhalen onder de aandacht brengen en jongeren perspectief bieden. StukTV bereikt wekelijks 2,4 miljoen jongeren via YouTube en de eerste kick-off van 'Samen kunnen we niet Stuk' is te zien tijdens de grote show op donderdag 25 februari om 17.00 uur op het YouTube-kanaal van StukTV.

Giel de Winter, StukTV: 'Op dit moment hoor je vaak dat jongeren het lastig hebben en het dagelijkse leven is voor hen flink veranderd. Met 'Samen kunnen we niet Stuk' willen we een breed publiek inspireren en motiveren. Laten zien welke mogelijkheden er op dit moment al zijn. Vanuit het hele land zijn er namelijk veel mooie en positieve verhalen te vertellen. Tijdens onze show zetten we jongeren met een opvallend of bijzonder initiatief in de spotlights. Wij gaan stuk voor jou!'

Dat veel jongeren tijdens deze crisis al hebben ontdekt dat iets goeds doen voor een ander positiviteit en geluk brengt blijkt ook uit onderzoek van jongerenorganisatie Young Impact. Maar liefst 53% van de 12 tot 19 jarigen is door corona meer geneigd iets te doen voor een ander. De jongens van StukTV gaan het hele land door om deze rolmodellen te verrassen. Zo krijgt Demi een privéconcert in de Ziggo Dome en Shanayla mag een videoclip opnemen op de Euromast. Deze positivo’s laten zien hoe makkelijk het is om iets van betekenis te doen voor een ander. Uiteraard worden ze daarbij geholpen door vrienden van StukTV, zoals Emma Heesters, Soufiane Touzani en Sophie Milzink. Ook zij delen in de komende periode inspirerende initiatieven van jongeren op hun eigen kanalen onder #SamenNietStuk.

'Samen kunnen we niet Stuk', donderdag 25 februari om 17.00 uur op het YouTube-kanaal ‘StukTV’.