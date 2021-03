StemWijzer en 'Hart van Nederland' geven Nederland nadrukkelijk een stem

In deze verkiezingstijd draait het in veel nieuwsmedia vooral om de wil van de politieke partijen. Wat de Nederlanders van al deze plannen vinden, blijft vaak onderbelicht.

'Hart van Nederland' doet het omgekeerde en geeft nadrukkelijk vele miljoenen Nederlanders een stem gedurende het verkiezings- en formatieproces in Den Haag. 'Hart van Nederland' maakt hierbij gebruik van informatie uit StemWijzer, de grootste stemhulp van Nederland. StemWijzer en 'Hart van Nederland' werken in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15, 16 en 17 maart samen om de betrokkenheid van alle kiezers bij het democratisch proces te bevorderen.

Aan de hand van die uitkomsten van StemWijzer maakt 'Hart van Nederland' nu iedere dag een reportage over de direct betrokkenen bij de verschillende onderwerpen die hierin aan bod komen. Uitgangspunt in deze reportages is wat de miljoenen Nederlanders die StemWijzer hebben ingevuld vinden van de verschillende stellingen die zijn gebaseerd op onder meer de verkiezingsprogramma’s. Hoe kijken zij er tegenaan, wat ervaren zij en waarom? En uiteraard reageren ook de politieke voor- en tegenstanders op de uitkomsten.

Al geruime tijd onderzoekt 'Hart van Nederland' dagelijks de mening van een representatieve groep Nederlanders via het eigen 'Hart van Nederland'-panel, waarin zo’n 40.000 mensen zitten. 'Deze samenwerking past bij wat 'Hart van Nederland' al lange tijd doet: het centraal stellen van de mening van de Nederlanders in onze journalistiek. In dit geval door inzichtelijk te maken wat de miljoenen Nederlanders die StemWijzer hebben ingevuld vinden van alle politieke plannen en op basis daarvan verhalen te maken over de mensen die het direct aangaat', aldus hoofdredacteur Marc Veeningen.

'In de campagne horen we hoe politici denken over verschillende onderwerpen. In onze StemWijzer zien we hoe onze gebruikers denken over deze onderwerpen. 'Hart van Nederland' legt deze gegevens naast elkaar, wat interessante en relevante reportages oplevert voor kiezers en kandidaten', zegt Anita de Jong, waarnemend adjunct-directeur van ProDemos, de stichting achter StemWijzer.

De bedoeling is de samenwerking niet bij de verkiezingstijd te laten. Juist als de formatie begint, zijn de uitkomsten van StemWijzer belangrijk. Bij de vorige landelijke verkiezingen in 2017 is StemWijzer uiteindelijk 6,8 miljoen keer ingevuld. Met nog bijna tien dagen te gaan tot aan de komende verkiezingen is StemWijzer inmiddels al meer dan 4 miljoen keer ingevuld. In het formatieproces zal 'Hart van Nederland' de onderhandelende partijen blijven herinneren aan de mening die miljoenen Nederlanders in deze verkiezingsperiode over de door hen aangedragen onderwerpen en standpunten hebben geuit.