Stembussen vierde kwalificatieronde Gouden Televizier-Ring 2021 geopend

De eerste hittegolf van deze zomer moet zich nog aandienen, maar dankzij de vierde kwalificatieronde van de Gouden Televizier-Ring wordt het evengoed een zinderende zomer. Vanaf nu kan er gestemd worden.

In de vorige drie kwalificatierondes werden al vijftien prachtige tv-programma’s gekozen die in oktober kans maken op een Televizier-Ring. Daar komen na deze ronde nog eens vijf kanshebbers bij. Er kan gestemd worden op programma’s die het afgelopen kwartaal zijn uitgezonden en minstens 475.000 kijkers trokken. Stemmen kan via Televizier.nl/ring.

Gekwalificeerde programma’s

De volgende programma’s zijn al gekwalificeerd voor de eindronde van de Gouden Televizier-Ring: 'BN'ers in het Ziekenhuis', 'De Kinderen van Ruinerwold', 'De Slimste Mens', 'Drag Race Holland', 'Een Huis Vol', 'Even tot Hier', 'Geraldine en de Vrouwen', 'Kamp van Koningsbrugge', 'Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt', 'Meiden die Rijden', 'Mocro Maffia', 'Oogappels', 'Restaurant Misverstand', 'The Masked Singer'.

De stembussen zijn geopend van dinsdag 13 juli 10.00 uur t/m woensdag 4 augustus 10.00 uur.