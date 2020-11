Start eerste kwalificatieronde Gouden Televizier-Ring 2021

© Televizier 2020

Er kan weer gestemd worden voor de Gouden Televizier-Ring! Jazeker, ruim een maand na de uitreiking van dé tv-prijs van Nederland is de stembus weer geopend voor de eerste kwalificatieronde voor de Ring van 2021.

Met 'Over Mijn Lijk' als winnaar van de 55e Gouden Televizier-Ring kijken we terug op een geslaagde editie van de Gouden Televizier-Ring Verkiezing in 2020. Vandaag kijken we weer vooruit, want het is tijd voor de eerste kwalificatieronde van de Gouden Televizier-Ring 2021!

Eerste kwartaal

Vanaf vandaag kan er gestemd worden op de programma's die tussen 1 augustus en 31 oktober 2021 zijn uitgezonden en voldoen aan het reglement. De stembus opent op dinsdag 17 november om 10.00 uur en sluit op woensdag 9 december, ook om 10.00 uur. Op dinsdag 1 december maken we de tussenstand bekend. Deze ronde is voor de programma’s die dit kwartaal zijn uitgezonden de enige kans op een nominatie. Stemmen kan via Televizier.nl/ring.

Kwalificatierondes

Om tot de uiteindelijke genomineerden te komen, zijn er gedurende het jaar vier voorrondes waarbij telkens vijf programma's doorgaan naar de volgende ronde. Daarna geeft de redactie van Televizier nog vijf wildcards weg zodat in totaal 25 programma’s kans maken op de Gouden Televizier-Ring 2020.