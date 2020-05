Speelfilm 'Bankier van het Verzet' op 4 mei te zien bij de EO

Foto: EO - © Mark van Aller/FILM NL 2020

De Evangelische Omroep zendt op 4 mei de speelfilm 'Bankier van het Verzet' uit op NPO 3. De film vertelt het waargebeurde verhaal van Walraven en Gijs van Hall, die in 1942 een illegale bank beginnen om het verzet tegen de Duitsers te financieren.

Ondanks het immense risico houdt hun bank de hele oorlog stand. Zijzelf betalen een hoge prijs. Onder meer Barry Atsma, Jacob Derwig, Fockeline Ouwerkerk en Pierre Bokma spelen in de prijswinnende film.

Walraven 'Wally' van Hall (Barry Atsma) is de bedenker en spil van het Nationaal Steun Fonds. Samen met zijn broer Gijs (Jacob Derwig) en een groep vertrouwelingen verzamelt hij miljoenen guldens voor het verzet. Door een moedige wisseltruc met echte en vervalste promessen halen ze bovendien voor 51 miljoen gulden uit de kluis van De Nederlandsche Bank; de grootste bankfraude in de geschiedenis. Met dit geld steunen ze onderduikers en spoorwegpersoneel én financieren ze onder andere illegale kranten en de persoonsbewijzencentrale.

Spannend, hoopvol en onderbelicht

''Bankier van het Verzet' is niet alleen een ongelofelijk spannend, maar ook een hoopvol verhaal', vertelt EO-eindredacteur Arnoud Bruinier. 'Walraven van Hall maakte zijn eigen belang ondergeschikt aan dat van anderen. De film geeft Van Hall en zijn familie daarvoor de terechte erkenning die lang is uitgebleven. Ik vind het bijzonder dat we dit onderbelichte verhaal - een belangrijk onderdeel van onze Nederlandse geschiedenis - op 4 mei kunnen uitzenden en dat het zo deel wordt van ons nationale herdenken.'

Oscarnominatie en gouden kalveren

'De film heeft een topcast, was in het jaar van uitbreng de Nederlandse inzending voor de Oscars en is bekroond met vijf Gouden Kalveren', vervolgt Bruinier. Als EO zijn we trots dat we vanaf het begin - als coproducent - partner zijn geweest in deze film van uitmuntende kwaliteit.'

Makers

Regie: Joram Lürsen

Scenario: Marieke van der Pol en Thomas van der Ree

Producent: NL Film en TV

'Bankier van het Verzet', maandag 4 mei om 20.35 uur bij de EO op NPO 3.