Special 'Lieve SPLNTR!' zaterdag op NPO 3

Foto: AVROTROS - © Ruud Baan 2021

Ruzie met je ouders omdat je bi/gay bent? Of durf jij jezelf niet te zijn vanwege reacties van de buitenwereld? In deze special, die volledig in het teken staat van Pride 2021, bespreekt Splinter Chabot met humor de dilemma's van kijkers en beantwoordt hun vragen.