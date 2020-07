Soy Kroon nieuwe presentator peuter- en kleuterprogramma 'Zappelin Go'

Foto: AVROTROS - © Elvin Boer 2020

Vanaf maandag 31 augustus is Soy Kroon te zien als de nieuwe presentator van 'Zappelin Go'. In het peuter- en kleuterprogramma beleeft Soy samen met zijn vriend Joe de leukste, spannendste en stoerste avonturen.

De kinderen thuis en in de studio worden elke aflevering uitgedaagd om de bewegingen uit de verhalen samen met Soy en Joe mee te doen. Soy neemt de presentatie over van Fenna Ramos.

Voor de jonge kijkers van het programma is Soy niet helemaal een nieuw gezicht. Hij was eerder al te zien als de buurjongen van Fenna. Vanaf eind augustus is hij vast te zien.

Soy Kroon: 'Het is geweldig dat AVROTROS mij de mogelijkheid geeft om me te ontwikkelen als presentator. En al helemaal leuk om met kids aan de slag te mogen gaan, ze zijn het eerlijkste publiek dat je kunt hebben. 'Zappelin Go' laat de kleinste kinderen bewegen op een toffe, interactieve manier. Ik kijk er enorm naar uit om naast mijn werk als acteur voor AVROTROS te gaan presenteren. Ik heb al gemerkt dat kinderen flink brutaal durven te zijn in mijn aanwezigheid, dus dat belooft wat!'

In de huidige tijd waarin tablets, televisies en telefoons niet meer weg zijn te denken, is het extra belangrijk dat kinderen genoeg bewegen. Met programma's als 'Zappsport' en 'Zappelin Go' draagt AVROTROS daaraan bij.

'Zappelin Go' is vanaf 31 augustus dagelijks om 7.45 uur te zien bij AVROTROS op NPO Zappelin.