'Soundtrack van de Bevrijding': muziek met indrukwekkende verhalen

Foto: © KRO-NCRV 2020

Muziekkenner en verhalenverteller Leo Blokhuis ('Achter de Dijken', 'Top 2000 gogo') neemt in het KRO-NCRV programma 'Soundtrack van de Bevrijding' de kijker mee op een muzikale reis door de oorlogsjaren en toont verrassende en ontroerende verhalen die schuilgaan achter bekende en minder bekende liedjes.

Vanuit Hotel de Wereld in Wageningen, de plek waar de voorwaarden van de capitulatie in 1945 werden besproken, rijgt Leo Blokhuis samen met zangeres Ellen ten Damme, Ruben Hein en trompettist Randell Heye de muziek en verhalen van de Tweede Wereldoorlog aaneen tot een indrukwekkende soundtrack.

Achter veel bekende nummers blijken indrukwekkende verhalen schuil te gaan. Zoals het nummer 'Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan', een gevoelige 'oorlogshit' uit 1943. Achter dit mooie liedje zit een pijnlijke familiegeschiedenis.

En wie zong het Ave Maria in SS-concentratiekamp Vught? Verzetsheldin Joke Folmer vertelt op Schiermonnikoog over de Franse liedjes waarmee ze zichzelf en haar medegevangenen in de dodencel op de been hield. In Zeeland is Leo Blokhuis getuige van een hele speciale uitvoering van 'Summertime' uit Porgy & Bess door Oscar Harris, het lievelingsnummer van de Surinaamse geallieerde marinier Frank Koulen. Hij bracht Terneuzen en de rest van Nederland naast de vrijheid ook de jazz, de muziek van de vrijheid, die hij meenam vanuit New York.

Ook is er aandacht voor de vele muzikanten die er niet meer zijn. Zoals de tieneridolen Johnny en Jones. Deze twee Joodse Amsterdammers werden gevangen genomen in Kamp Westerbork, waar ze door gingen met muziek maken en het nummer Westerbork Serenade schreven. Ze mochten het kamp uit om het nummer op te nemen, bij terugkomst werden ze direct vanuit Westerbork gedeporteerd en stierven in Bergen-Belsen.

Muziek was ook een propagandamiddel, zoals het nummer 'Lili Marleen' van Marlene Dietrich. Ze trad ook op op Nederlandse bodem in de oorlog, Leo reist af naar Heerlen om te zien en horen wat daar is gebeurd.

'Soundtrack van de Bevrijding' vertelt de verhalen en speelt de muziek, die in de jaren '40-'45 veel meer was dan vrijblijvend vermaak. De kracht van muziek in oorlogstijd, gebruikt voor goed en kwaad, is indrukwekkend en onmiskenbaar.

'Soundtrack van de Bevrijding', dinsdag 8 december om 20.25 uur op NPO 2.