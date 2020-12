Songfestival zet Nederland op de kaart in 41 introductiefilmpjes

Foto: © NPO 2020

In lijn met het thema Open Up roept de organisatie van het Eurovisie Songfestival 2021 Nederland op om unieke plekken aan te melden waar de 'postcards' – de korte introductiefilmpjes tussen de liedjes waarmee de 41 deelnemers worden geďntroduceerd — kunnen worden opgenomen.

Vorig jaar werden groepen en verenigingen gezocht om een Songfestival-artiest te ontvangen. Omdat het nu niet zeker is of de artiest ook daadwerkelijk kan afreizen naar Nederland voor opnames van de postcard, kiest de organisatie nu voor een ander concept.

De artiesten worden aan het publiek voorgesteld door middel van beelden die in het eigen land zijn opgenomen. 'Deze beelden laten we zien op het raamwerk van een zogenaamd Tiny House. Dat huisje bouwen we steeds op een andere plek in Nederland op en passen we aan de artiest aan, zodat we ze goed leren kennen', vertelt Head of Show Gerben Bakker.

'Het huis staat als thema centraal, juist omdat onze woonkamers nog nooit zo belangrijk waren als dit jaar. En tegelijkertijd stellen hiermee ons huis open naar de rest van de wereld. En voor deze Tiny Houses zijn we op zoek naar unieke stukjes Nederland; de mooiste en meest bijzondere plekken van ons land die we op een spectaculaire manier in beeld kunnen brengen.'

De organisatie van het Eurovisie Songfestival zoekt filmgenieke plekken, bij voorkeur in de buitenlucht. 'De plekken kunnen bekende locaties zijn maar we staan ook zeker open voor de nog onontdekte pareltjes die ons land rijk is', vult Gerben Bakker aan. 'Omdat er tijdens de opname groots uitgepakt gaat worden, moeten we wel voldoende ruimte hebben om het huis te kunnen plaatsen en te kunnen filmen.'

Bijzondere plekken worden bij voorkeur aangemeld door de gemeente of de regio zelf. Particuliere ideeën zijn zeker welkom, maar meer kans maken voorstellen die samen met de gemeente worden ingediend. Juist omdat het om een stevige productie gaat, is het makkelijker als de gemeente of de regio direct betrokken is. 'Dus Nederland, verras ons en meld je aan zodat je straks jouw unieke plekje kunt laten zien aan 180 miljoen TV-kijkers in heel Europa', sluit Bakker af.

Gemeenten of regio’s die kans willen maken om onderdeel te zijn van één van de postcards kunnen zich vanaf vandaag aanmelden via songfestival.nl. Aanmelden voor de postcards kan tot en met 31 december 2020. De opnames vinden plaats in maart en april en worden in opdracht van het Eurovisie Songfestival 2021 geproduceerd door tv-producent IDTV.