Snelle vervangt Anouk in 'The Voice Kids'

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

De populaire Snelle wordt de nieuwe coach in 'The Voice Kids' op RTL 4. Dat meldt het AD. Hij neemt de plaats in van Anouk.

Anouk gaf eerder al aan dat ze niet ging terugkeren naar de kijkcijfertopper van RTL 4. De zangeres heeft namelijk astma en ging al in vrijwillige quarantaine omdat ze bang was om besmet te geraken met het coronavirus.

Ilse De Lange keert dan weer terug als coach in 'The Voice Kids'. Zij komt in de plaats van Marco Borsato, die nog steeds met een burn-out kampt. De zangeres neemt daarmee het zitje weer in dat ze al had tussen 2016 en 2019. Het team coaches van 'The Voice Kids' bestaat dan uit Sanne Hans, Ali B, Ilse DeLange en Snelle.

Bij 'The Voice Of Holland' stopt Lil'Kleine als coach. Waylon, Ali B en Anouk blijven wel op post. Wie Kleine zal vervangen, is nog niet bekend. En ook 'The Voice Senior' krijgt een nieuw seizoen op RTL 4. Daarin treden al zeker Angela Groothuizen, Frans Bauer en Ilse DeLange terug. Macro Borsato zal ook hier niet meer aantreden. Wie hem vervangt, is nog niet bekend gemaakt.

Bron: ad.nl