Slotseizoen 'Hollands Hoop' vanaf 9 februari

Foto: BNNVARA/NTR - © Jur Oster 2019

Het derde en tevens laatste seizoen van de veelgeprezen BNNVARA/NTR-dramaserie 'Hollands Hoop' is vanaf 9 februari te zien, acht weken lang op zondag om 20.25 uur op NPO 3.

Ook in het derde seizoen worden de hoofdrollen gespeeld door o.a. Marcel Hensema, Kim van Kooten, Martijn Lakemeier, Peter Van Den Begin, Gaite Jansen en Hadewych Minis. Acteurs Chris Zegers, Malou Gorter, Caya de Groot en Saskia Temmink maken hun entree. De regie is opnieuw in handen van Dana Nechushtan. De scripts zijn wederom geschreven door Franky Ribbens, die dit seizoen versterking kreeg van Pieter Bart Korthuis ('Penoza') en Maaik Krijgsman ('Vechtershart').

'Hollands Hoop' is een crime-drama over forensisch psychiater Fokke Augustinus (Marcel Hensema), die de wiethandel inrolt als hij het boerenbedrijf van zijn vader erft. In het tweede seizoen heeft Fokke de zieltogende boerengemeenschap omgetoverd tot een welvarende mini-maatschappij, door een clandestiene wiet-coöperatie te stichten. In seizoen 3 wordt Fokke geconfronteerd met concurrentie uit onverwachte hoek en een vijandige overname van zijn imperium.

'Hollands Hoop' sleepte diverse prijzen en nominaties in de wacht. Zo werd seizoen 1 bekroond met het Gouden Kalf voor beste televisiedrama. Kim van Kooten kreeg de Gouden Notekraker voor beste actrice. Scenarioschrijver Franky Ribbens won de Kees Holierhoek Scenarioprijs en de Zilveren Krulstaart. Regisseur Dana Nechushtan ontving de DirectorsNL Award. En de interactieve website van de serie won de Zilveren Lovie Award.

Vanaf 15 december zijn de seizoenen 1 en 2 nog een keer te bekijken op NPO Start Plus, zodat bijvoorbeeld bingewatchen tijdens de Kerstvakantie mogelijk is. Vanaf 20 januari worden de seizoenen 1 en 2 ook nog herhaald op tv, elke werkdag om 00.05 uur op NPO 3.

'Hollands Hoop III' is een coproductie van BNNVARA en de NTR.