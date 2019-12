'Shownieuws' pakt rond de feestdagen uit met bijzondere specials

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2019

Van Kerstavond tot en met Nieuwjaarsdag pakt 'Shownieuws' in de late uitzending bij SBS6 uit met bijzondere specials. Zo reist presentatrice Leonie ter Braak op Eerste en Tweede Kerstdag samen met een groep BN'ers af naar een prachtig resort op het Spaanse eiland Gran Canaria.

Met Frans Duijts, Martijn Fischer en Thomas Berge blikt ze terug op het afgelopen jaar. Ook Caroline van Eeden is van de partij. Nederland leert haar in 2019 kennen als dé huisvriendin van de familie Meiland uit de populaire realityserie 'Chateau Meiland'. Caroline vertelt hoe dit avontuur voor haar was, maar ook welke plannen ze allemaal heeft voor het nieuwe jaar. De speciale uitzendingen van 'Shownieuws' op en rond de feestdagen zijn van dinsdag 24 december t/m woensdag 1 januari om 22.55 uur te zien bij SBS6.

Op dinsdag 24 december is een registratie van het exclusieve kerstconcert van André Hazes in de Wisseloord Studios in Hilversum te zien. Hazes speelt liedjes van zijn nieuwe kerstalbum, maar ook zijn grote hits ontbreken niet. Op de laatste dagen van 2019 besteedt 'Shownieuws' aandacht aan Rob de Nijs, Willeke Alberti, de Oranjes en Gerard Joling. Tot slot wordt op 1 januari vooruitgekeken op 2020. Een vol jaar met onder andere het Eurovisie Songfestival, de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort, de Olympische Spelen en het EK Voetbal.

De gehele week blikt 'Shownieuws' naast de specials in de late uitzending ook online terug op het grootste entertainmentnieuws van 2019 en samen met de bekende deskundigen van het programma wordt vooruitgekeken. Wat kunnen we in 2020 verwachten van de Nederlandse sterren?

'Shownieuws Specials'

24 december - 'Shownieuws Special: Kerst met André Hazes'

25 december - 'Shownieuws: Kerstspecial'

26 december - 'Shownieuws: Kerstspecial'

27 december - 'Shownieuws Special: het ritme van Rob de Nijs'

28 december - 'Shownieuws Special: 75 jaar de glimlach van Willeke Alberti'

29 december - 'Shownieuws Special: 2019 van Oranje'

30 december - 'Shownieuws Special: 60 jaar gieren met Geer'

1 januari - 'Shownieuws Special: 2020, een jaar vol evenementen'

'Shownieuws', elke dag om 22.55 uur bij SBS6.