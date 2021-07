Shahine El-Hamus speelt hoofdrol in internationale dramaserie 'Bestseller Boy'

Deze zomer vinden de opnames plaats van de verfilming van Mano Bouzamours roman 'Bestseller Boy'. In de 8-delige AVROTROS-serie volgen we de ups en downs van een jonge stadse schrijver met Marokkaanse roots.

Momo Zebbi is een millennial met grote dromen die moet zien te navigeren tussen verschillende culturen, terwijl hij worstelt met zijn plotselinge succes en bekendheid. Aanstormend talent Shahine El-Hamus neemt de rol van Momo Zebbi voor zijn rekening. El-Hamus vertolkte eerder al de hoofdrol in de verfilming van Bouzamours debuutroman De belofte van Pisa. Voor deze spraakmakende rol won de 20-jarige acteur in 2020 het Gouden Kalf voor Beste Acteur. 'Bestseller Boy' is naar verwachting in het najaar van 2022 te zien bij AVROTROS op NPO 3.

De serie 'Bestseller Boy' is geschreven door Robert Alberdingk Thijm ('A’dam- E.V.A.', 'De belofte van Pisa', 'Dunya en Desie') & Mano Bouzamour en wordt geregisseerd door Norbert ter Hall ('A’dam- E.V.A.', 'De belofte van Pisa') en Sharif Abdel Mawla.

'Bestseller Boy' wordt geproduceerd door CBS Studios en Willy Waltz International in samenwerking met Paper Plane Productions (Alon Aranya) en AVROTROS. Voor CBS Studios is dit het eerste project dat ze in Nederland ontwikkelen.

Robert Alberdingk Thijm over de serie: 'Met de betoverende en sprankelende serie 'Bestseller Boy' hopen we letterlijk en figuurlijk over alle grenzen te gaan. Het is een enorme eer om niet alleen de showrunner te zijn van dit project, maar ook om de serie te mogen produceren met een internationale partner als CBS Studios.'