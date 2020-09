Seizoen 2 van 'Manifest' en nieuwe serie 'Evil' met Katja Herbers bij Net5

Vanaf woensdag 9 september zendt Net5 om 20.30 uur dubbele afleveringen uit van het tweede seizoen van de spannende serie 'Manifest'. Aansluitend is om 22.30 uur de nieuwe succesvolle Amerikaanse dramaserie 'Evil' met Katja Herbers in de hoofdrol te zien.

In het eerste seizoen kwamen Ben, zijn zoon Cal en zijn zus Michaela voor een heel onaangename verrassing te staan bij terugkomst uit Jamaica: hun vlucht bleek vijfenhalf jaar eerder vermist te zijn geraakt en de passagiers dood gewaand. Terug in New York worden de passagiers achtervolgd door visioenen en de jonge Cal ziet hierin hun grafstenen met een sterfdatum. Wat betekent dit en is dit nog terug te draaien? Michaela probeert dit samen met haar broer te achterhalen wanneer er in haar appartement een worsteling ontstaat tussen Zeke en haar ex-verloofde Jared. Er wordt een schot gelost, maar wie wordt er geraakt?

Het eerste seizoen van Manifest heeft begin dit jaar bij Net5 een gemiddeld marktaandeel van 12.3% behaald (25-59 incl UGK) en in de Verenigde Staten is het derde seizoen al besteld.

'Evil'

Kristen Bouchard (een rol van Katja Herbers) is een forensisch psycholoog die wordt ingehuurd door de katholieke kerk. Ze moet onderzoeken of een seriemoordenaar bezeten is door de duivel of dat hij echt een psychopaat is.

Ze krijgt daarbij hulp van David Acosta (Mike Colter) die werkzaam is voor de katholieke kerk. Voor hem zijn sommige dingen soms onverklaarbaar, maar daarom niet minder waar. Hij onderzoekt zaken die mogelijk draaien om bezetenheid zijn om vervolgens te bepalen of exorcisme of verder onderzoek nodig is. Kristen is een vrouw van de wetenschap en gelooft niet in duivels en bezetenheid. Totdat zij zelf aan den lijve ondervindt dat sommige mysteriën niet te verklaren zijn...

Katja Herbers: 'De Kings (Michelle en Robert), de bedenkers van Evil behoren tot de top van televisiemakers in Amerika. Evil werd daar vaak omschreven als 'batshit tv': een serie waarin alles kan gebeuren, die loeispannend is én geestig, onvoorspelbaar en wild, met briljante dialogen en veel goede acteurs. Ik ben heel trots dat het bij Net5 te zien zal zijn en heel benieuwd hoe de serie hier ontvangen wordt.'

Vanaf woensdag 9 september wekelijks om 20.30 uur dubbele afleveringen van 'Manifest' en om 22.30 uur 'Evil' bij Net5 en op KIJK.nl.