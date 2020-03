Seizoen 15 voor 'Flikken Maastricht'

Foto: Eén - © VRT 2019

Goed nieuws voor de fans van 'Flikken Maastricht', want er komt een vijftiende seizoen van de populaire Nederlandse politieserie. Dat maakte omroep AvroTros bekend op Instagram.

Vandaag, vrijdag, komt de 150e aflevering op televisie en daarmee is 'Flikken Maastricht' de langstlopende Nederlandse dramaserie ooit. Dat werd enkele weken geleden al gevierd door cast en crew en nu is er dus nog een reden om te feesten.



'Flikken Maastricht' draait om hoofdpersonages Eva Van Dongen en Floris Wolfs die wonen en werken in Maastricht. Daar lossen ze allerlei zaken op, gaande van chantage tot drugszaken en moord. Ook hun persoonlijke levens en relaties lopen als een rode draad door de serie. Wanneer het vijftiende seizoen van 'Flikken Maastricht' op televisie komt, is momenteel nog niet bekend.



Bron: AD