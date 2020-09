Schokkend verhaal 'Predator At Large' op Dplay

Het is de nachtmerrie van elke ouder: dat je kwetsbare kind wordt ontvoerd door iemand met kwade bedoelingen. Het overkwam Erin Runnion in 2002.

Terwijl ze aan het werk was, was haar 5-jarige dochter Samantha thuis in de tuin aan het spelen onder toeziend oog van oma. Veilig in een hechte gemeenschap waar buren elkaar kenden. Totdat ineens een man tevoorschijn kwam en Samantha meesleurde in zijn auto.

Het is het eerste schokkende verhaal van Predator At Large, de aangrijpende serie over nietsontziende ‘roofdieren’ die complete levens verwoesten. Het verhaal van de arme Samantha werd wereldnieuws en leidde er in Amerika toe dat het Amber Alert-systeem breed werd uitgerold.

Om in de toekomst hopelijk vaker dit soort dramatische gebeurtenissen te voorkomen.

