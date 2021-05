Scherpe analyses over sport en actualiteit in dagelijkse liveshow 'De Oranjezomer'

De zomer staat voor de deur. En wat voor een zomer. Het Nederlands elftal heeft zijn zinnen gezet op de Europese titel en op de Olympische Spelen gaan we vol voor goud in meerdere takken van sport.

In Den Haag is de kabinetsformatie nog in volle gang en ook in entertainmentland gebeurt traditioneel een hoop. In de dagelijkse liveshow 'De Oranjezomer' geven Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp twee maanden achtereen hun kijk op het nieuws en de actualiteit rondom de belangrijkste sportevenementen, in politiek Den Haag, op het gebied van entertainment en meer. Kortom: op datgene wat Nederland deze zomer bezighoudt.

Verrassend, kritisch en vaak balancerend op het randje. 'De Oranjezomer', vanaf 10 juni dagelijks live op SBS6.

'De Oranjezomer' wordt vanaf twee locaties rechtstreeks uitgezonden. Tijdens het Europees kampioenschap voetbal vormt het markante Slot Zeist het decor. Met wisselende en terugkerende gasten als Hans Kraay en Jan Boskamp bespreekt het trio van VI alle ontwikkelingen op de eindronde en op andere zaken die Nederland bezighouden. Ook schuiven geregeld coryfeeën uit de voetbalwereld aan zoals Dick Advocaat. Hélène Hendriks volgt het Nederlands elftal op de voet. Dagelijks brengt zij vanaf locatie of vanuit de studio in Slot Zeist het laatste nieuws over Oranje. Ook columnist Marcel van Roosmalen zal regelmatig een bijdrage leveren in De Oranjezomer. Marcel ziet de sport en alles er omheen altijd net even anders. Danny Vera, The Clarks, Erwin Java én diverse gastartiesten verzorgen de muzikale omlijsting.

Na de EK-finale op 11 juli verhuist 'De Oranjezomer' naar Droompark de Zanding in Otterlo. Op deze locatie wordt in een dagelijkse show van een uur naast bijzondere gebeurtenissen in binnen- en buitenland de laatste week van de Tour de France besproken, gevolgd door de Olympische Spelen. Michael Boogerd is vaste gast bij de uitzendingen rondom de Tour de France. Meer informatie over onder andere de gasten die aanschuiven, volgt later.

'De Oranjezomer' wordt van 10 juni t/m 11 juli vanuit Slot Zeist uitgezonden en is dagelijks direct na het EK-duel van die avond om ca. 22.55 uur te zien op SBS6 en KIJK.nl, met vanaf 11 juni voorafgaand van 20.00 uur tot 20.45 uur een voorbeschouwing.

Vanaf 12 juli t/m 8 augustus zendt 'De Oranjezomer' uit vanaf Droompark de Zanding in Otterlo. 'De Oranjezomer' is dan vanaf 21.30 uur tot 22.30 uur te zien op SBS6 en op KIJK.nl.