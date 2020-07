SBS6 volgt reilen en zeilen familiebedrijf miljonair Peter Gillis

De Brabantse Peter Gillis is een echte selfmade miljonair. Ondanks een eenvoudige afkomst heeft hij zich opgewerkt tot een vermogend man. Als oprichter en enig eigenaar van De Oostappen Groep Vakantieparken zwaait hij momenteel de scepter over tien vakantieparken in Nederland en Belgi.

Zijn bijna 30 jaar jongere vriendin Nicol helpt hem waar ze kan en ook zijn twee zonen Ruud en Mark en dochter Inge werken in het familiebedrijf. De nieuwe zesdelige serie 'Familie Gillis: Massa is Kassa', te zien vanaf vrijdag 21 augustus om 21.30 uur, laat het reilen en zeilen zien van de familie in hun vakantieparken in tijden van corona. Hoe beïnvloedt dat de dagelijkse gang van zaken? En lukt het hen om in de crisis het hoofd boven water te houden?

Eén motto staat bij Peter hoog in het vaandel: 'Massa is kassa', want aan de verkoop van vier frikandellen heb je niets, maar als je er 400.000 verkoopt dan wordt het leuk. Slim ondernemen heeft Peter gebracht waar hij nu is met een geschat vermogen van 85 miljoen euro. Maar ondanks alle rijkdom staat Peter nog steeds met beide benen op de grond: hij heeft dan wel een Rolls Royce en een groot huis, maar eet liever een broodje kroket dan kaviaar.

Peter is aan de ene kant een harde zakenman, maar tegelijk is het ook een lieve, gulle man met het hart op de juiste plaats. Daarnaast is hij ook een echte familieman; niet voor niets werken al zijn kinderen mee in het bedrijf. Zijn beide zoons Mark en Ruud wonen op het park Prinsenmeer en ook Inge is sinds kort weer terug op het park.

De coronacrisis is inmiddels een paar maanden onderweg en langzamerhand worden de maatregelen versoepeld. Nog een paar dagen en dan gaan ze weer open, dus is het alle hens aan dek voor de familie en hun vaste werknemers. De parken moeten in gereedheid worden gebracht voor de opening. Caravans moeten worden geplaatst, de laatste hand moet worden gelegd aan de horecagelegenheden en het subtropisch zwemparadijs krijgt een grondige renovatie. Zoon Mark lijkt alles onder controle te hebben, maar daar denkt Peter toch wat anders over...

René Oosterman, zendermanager SBS6: 'Peter Gillis is een zeer succesvolle ondernemer die de kijker een blik in zijn privéleven en de manier waarop hij zaken doet gunt. Extreem rijk, maar tegelijkertijd een gewone Nederlander die het liefst met de camper op vakantie naar Zuid-Limburg gaat. In 'Familie Gillis: Massa is Kassa' zien we hoe de ondernemer en zijn familie het bedrijf runnen en hoe zij omgaan met de stress die corona oplevert als eigenaar van vele vakantieparken in Nederland en België. Vakantie in eigen land was nog nooit zo actueel.'

'Familie Gillis: Massa is Kassa' wordt geproduceerd door Concept Street.

'Familie Gillis: Massa is Kassa', vanaf vrijdag 21 augustus om 21.30 uur wekelijks bij SBS en op KIJK.nl.