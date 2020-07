Ruzie van René van der Gijp en Johan Derksen inspiratiebron voor Jebroer

Foto: copyright © 2020 House of Entertainment

Jarenlang waren voetbalcommentatoren Johan Derksen, René van der Gijp en presentator Wilfred Genee de dragende krachten van het populaire tv-programma 'Veronica Inside' tot de uitspraken van Johan Derksen een bom legden onder het programma en hun vriendschap.

Dat het diep zit, werd nogmaals duidelijk tijdens een thema-uitzending van 'Veronica Inside'. De ruzie van de 3 kemphanen is al wekenlang hét onderwerp van gesprek. Voor de populaire Jebroer ('Kind van de Duivel', 'Gaan met die banaan' en 'Engeltje') – en Outsiders ('Polizei', 'Helicopter', 'Reünie-remix') werkte het verhaal zo inspirerend, dat ze het verwerkten in de clip van hun nieuwste single 'Kogels'.

Vanaf nu is de video van de hilarische persiflage van het tv-programma 'Veronica Inside' op YouTube te zien. ''Kogels' is een strijdlied over ware vriendschappen, inclusief alle ups en downs. De tekst had niet beter kunnen passen bij de situatie van de mannen van 'VI', die afgelopen tijd breed wordt uitgesmeerd in de pers', zegt Jebroer.

Koffiegevecht

In de humoristische clip van 'Kogels' speelt Jebroer de rol van René van der Gijp en zien we Outsiders met een pruik op als Johan Derksen. 'Dit keer loopt de boel helemaal uit de hand en moet ook de presentator eraan geloven. Mensen moeten echt kijken. De scène met het koffiegevecht vond ik persoonlijk de leukste om te draaien. Die beelden zijn waanzinnig, maar meer wil ik er niet over vertellen. Zoals ik al aangaf, past deze ruzie bij 'Kogels', een strijdlied waarin echte vriendschap centraal staat', zegt Jebroer. De Hardstyle-track vind je terug op Jebroer zijn recent verschenen album 'Zes', dat 2 weken geleden verscheen en onderdeel is van het internationale drieluik 'Zes Sechs Six'. 'Kogels' is niet de eerste samenwerking die Jebroer heeft met Outsiders. Hun 'Helicopter' ging méér dan viraal en de platina opvolger 'Flitsmeister' kreeg meer dan een miljoen views in een week.

'Kogels' van Jebroer en Outsiders verscheen op het ROQ 'N ROLLA Music-label en is nu overal digitaal beschikbaar.