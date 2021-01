Ruud de Wild spreekt en schildert politieke kopstukken in 'Ingelijst'

Foto: © KRO-NCRV 2021

Voor Ruud de Wild komen in het nieuwe KRO-NCRV tv-programma 'Ingelijst' zijn passies bij elkaar: muziek en kunst. In 'Ingelijst' interviewt Ruud lijsttrekkers van verschillende politieke partijen en onderzoekt zo de soundtrack van hun leven.

Na het gesprek maakt Ruud een schilderij dat volgens hem de hoofdpersoon typeert.

Ruud ontmoet de politici in zijn atelier in Amsterdam. Aan de werktafel ontspint zich – op Ruuds eigen wijze - een persoonlijk gesprek over de drijfveren, ambities en het leven van de hoofdpersoon. Aan welke muziek kleven mooie of minder mooie herinneringen? Wat is het effect van muziek op de lijsttrekker? Staat er onder werktijd muziek op of is het alleen ter ontspanning? Samen luisteren ze naar het lijflied van de politicus, waarom is juist dit nummer zo belangrijk? En: hoe reageert het politieke kopstuk op het gemaakte kunstwerk?

Ruud de Wild kijkt uit naar het programma: 'Muziek is de rode draad in mijn leven, dus ook in mijn kunst. Iedereen heeft wel een bepaalde quote of zin uit een song wat het de soundtrack van zijn of haar haar leven maakt. In Ingelijst wil ik op zoek gaan naar de werkelijke gelaagdheid van de politicus en die op een grafische manier weergeven. Zoals ik altijd werk. Dit werk moet een letterlijke blauwdruk worden van de hoofdpersoon.'

De volgende lijsttrekkers zijn te zien in 'Ingelijst' (in alfabetische volgorde): Thierry Baudet, Sigrid Kaag, Jesse Klaver, Lilian Marijnissen, Esther Ouwehand en Gert-Jan Segers. De volgorde van de uitzendingen en overige namen worden later bekendgemaakt.

Ook in het radioprogramma 'De Wild in de Middag', elke werkdag van 16.00 tot 18.00 uur op NPO Radio 2, besteedt Ruud aandacht aan de lijsttrekkers die hij portretteert.

'Ingelijst', elke werkdag van maandag 22 februari t/m vrijdag 5 maart direct na het late 'NOS Journaal' bij KRO-NCRV op NPO 1.