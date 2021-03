Ruth Jacott gouden held van de Nederlandse muziek bij MAX

Foto: Omroep MAX - © Janita Sassen 2020

Ruth Jacott is de derde gouden held die in de Eregalerij van de Nederlandse Muziek wordt geplaatst. De artiest wordt vanaf 2 maart een maand lang geerd bij MAX in het radioprogramma 'Lunch Lekker met Daniel Dekker' en het tv-programma 'Tijd voor MAX'.

Ruth Jacott speelde belangrijke rollen in de musicals Cats en A Night At The Cotton Club. Maar ze is natuurlijk vooral bekend van de hits Leun op mij, Hartslag en Blijf bij mij. Ze deed mee aan het Eurovisie Songfestival met het nummer Vrede, ontving een Gouden en Zilveren Harp en deed mee aan het programma De Beste Zangers van Nederland.

In De gouden helden van de Nederlandse muziek worden iconen uit de Nederlandse muziekwereld geëerd. Het gaat om artiesten die al jaren in de schijnwerpers staan en nog altijd relevant zijn. In 'Lunch Lekker met Daniel Dekker' wordt gedurende een maand elke dag een nummer van de artiest gedraaid. Aan het eind van de maand is de gouden held te gast bij het NPO Radio 5-programma en in 'Tijd voor MAX'. Presentator Daniel Dekker: 'Al ruim 35 jaar is Ruth Jacott een vaste waarde in de Nederlandse muziek. Ze is niet alleen een geweldige zangeres, maar ook enorm veelzijdig in het theater en in musicals. Elke keer wanneer je Ruth op een podium hebt gezien, ga je blij naar huis. Ik kijk er naar uit om haar geweldige repertoire de komende weken te laten horen.'

'Lunch Lekker met Daniel Dekker', elke werkdag tussen 12.00 en 14.00 uur op NPO Radio 5

In 'Lunch Lekker met Daniel Dekker' wordt in maart elke dag een nummer uit het rijke oeuvre van Ruth Jacott gedraaid. Luisteraars kunnen hun favoriete plaat van Ruth Jacott aanvragen via MAXVandaag.nl en NPORadio5.nl. Verder is de artiest op woensdag 31 maart te gast bij het NPO Radio 5-programma.

'Tijd voor MAX', elke werkdag om 17.10 uur op NPO 1.

De maand wordt op woensdag 31 maart afgesloten bij 'Tijd voor MAX'. Ruth Jacott is te gast. Er wordt hier een heus eerbetoon door een gastartiest gebracht aan Jacott.

