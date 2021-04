Rutger Castricum presenteert quizshow 'De Bluffer' op NPO 1

Rutger Castricum presenteert vanaf eind april een totaal nieuwe quizshow die draait om vooroordelen, waarbij deelnemers elkaar en hem tot waanzin drijven. Rutger en de kijker worden getest op hun mensenkennis, wat in deze psychologische oorlogsvoering nog behoorlijk kan tegenvallen.

Een meeslepend spel waarbij één deelnemer zichzelf als een totaal ander persoon voordoet. Lukt het deze persoon om de anderen, het publiek en Rutger te misleiden? En zich door een moeras van halve waarheden en hele leugens heen te bluffen?



In 'De Bluffer', een All3Media format (oorspronkelijk ABC-USA), gaan elke aflevering zes kandidaten met elkaar de strijd aan. Vijf van hen proberen te ontdekken wie in de groep van zes een 'bedrieger' is, iemand die in werkelijkheid een andere persoon is dan hij of zij zich presenteert. Deze 'bedrieger', de Bluffer, presenteert zich met fictieve feiten en voorkomt zo ontdekt te worden als bedrieger door de anderen. Wie loopt aan het eind van een potje met duizenden euro’s de studio uit omdat iedereen erin stonk? Dat is de Bluffer.

'De Bluffer' is omroep PowNed’s eerste spelprogramma en betekent voor Rutger Castricum een nieuwe rol erbij als quizmaster. 'Ik wilde helemaal geen quizmaster worden, daar ben ik veel te bescheiden voor. Dus heb ik Henny Huisman, Prem Radhakishun en Maxim Hartman audities laten doen, maar dat was het ook niet. Daarom ben ik het maar zelf gaan doen. Mijn ervaring in politiek Den Haag komt daarbij goed van pas, want als ergens gebluft wordt..', aldus Castricum.

PowNed-voorzitter Dominique Weesie is verheugd met het nieuwe spelprogramma, dat een prominent tijdslot krijgt op de vrijdagavond: 'Met 'De Bluffer' zetten we een nieuwe, volgende stap in de verbreding van omroep PowNed en helpen we de jongere generaties ook naar andere NPO-zenders hun weg te vinden. Dit doen we reeds succesvol binnen het NPO 3-domein en gaan we nu ook doen op NPO 1.'

'De Bluffer' wordt geproduceerd door IDTV (producent van o.a. 'De Verraders' en 'Wie is de Mol?') en is vanaf vrijdag 30 april wekelijks te zien om 21.30 uur op NPO 1. Het seizoen bestaat uit 6 afleveringen van elk 40 minuten. Kijkers kunnen online meespelen.