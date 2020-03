'Rusland en de MH17': het land van Poetin door de ogen van Pieter Waterdrinker

Schrijver en journalist Pieter Waterdrinker woont samen met zijn Russische vrouw Julia al bijna een kwarteeuw in Rusland.

De ramp met de MH17 in de zomer van 2014 kwam ook voor Waterdrinker als een schok. Hij zag met eigen ogen hoe de Russische staatsmedia een rookgordijn optrokken rond het neerschieten van het vliegtuig, waarbij 298 mensen om het leven kwamen, onder wie 193 Nederlanders.

Vijf jaar na het neerschieten van de MH17 begint op 9 maart in Den Haag het strafproces tegen vier verdachten: drie Russen en een Oekraïner. Volgens onderzoekers kwam de raket waarmee de Boeing werd neergeschoten uit Rusland, maar president Vladimir Poetin ontkent in alle toonaarden. Hoe komt het dat Rusland zo geheel anders kijkt naar het neerschieten van de MH17? En hoe lukt het Poetin om al meer dan 20 jaar aan de macht te blijven?

Pieter Waterdrinker bezoekt in Sint-Petersburg onder meer het huis waar de familie Poetin woonde, de kerk waar de president als baby tijdens de communistische jaren illegaal werd gedoopt, alsook een militaire academie waar jonge kinderen worden opgeleid voor het leger. Waterdrinker was in 2018 VPRO-Zomergast en is verslaggever voor verschillende media, onder meer De Telegraaf. Hij schreef de afgelopen jaren 14 boeken waarin Rusland als decor vaak een rol speelt, waaronder de bestseller Tsjaikovskistraat 40.

'Rusland en de MH17', maandag 2 maart om 20.25 uur op NPO 2.