Ruben Nicolai blijft de aankomende vijf jaar bij RTL

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

RTL maakt vandaag, 8 januari 2020, bekend dat Ruben Nicolai een contractverlenging heeft getekend en ook de aankomende vijf jaar te zien is bij het mediabedrijf.

Ruben: 'Het zijn roerige en zeer interessante tijden voor televisie. Tijden die volop kansen bieden en ik prijs me dan ook zeer gelukkig dat ik de afgelopen en dus ook de komende jaren dat allemaal bij en met RTL mag ontdekken.'

Directeur content, Peter van der Vorst: 'Ruben heeft zich ontwikkeld tot een allround presentator. Hij was al een vaste waarde bij 'RTL Boulevard', 'Wie Ben Ik' en 'Beste Kijkers', maar presenteerde afgelopen jaar met net zoveel gemak en humor de dagelijkse quiz 'Ik Weet Er Alles Van' en 'The Masked Singer'. In 2020 komen daar nog een paar mooie titels bij, waaronder 'De Erfgenaam'. Daarin spoort hij mensen op die nog recht hebben op een flinke erfenis. We zijn blij dat we de komende vijf jaar met deze altijd positief gestemde collega kunnen blijven samenwerken.'

Ruben is op dit moment te zien als presentator bij 'RTL Boulevard' en als teamcaptain in de RTL 4 programma’s 'Holland-België' en 'Wie Ben Ik'. Vanaf 13 februari gaat er weer een nieuw seizoen van zijn programma 'Beste Kijkers' van start. Daarnaast presenteert hij in 2020 het nieuwe RTL programma 'De Erfgenaam'. In 'De Erfgenaam' gaat Ruben Nicolai op zoek naar rechtmatige erfgenamen van onbekende nalatenschappen. Tijdens zijn zoektocht naar de rechtmatige erfgenaam komen vaak bijzondere familiegeschiedenissen aan het licht.