RTL Z viert twintigjarig jubileum

Op maandag 7 juni bestaat RTL Z twintig jaar. In twee decennia is RTL Z van een beursnieuwsprogramma bij RTL 5 uitgegroeid tot een volledige nieuwszender met focus op ondernemende mensen.

Deze mijlpaal viert RTL Z door de frequentie van live nieuwsuitzendingen op te voeren: vanaf maandag 7 juni brengt RTL Z op werkdagen ieder uur een live nieuwsuitzending tussen 08.00 en 17.30 uur.

Voor de ondernemende mens

RTL Z heeft een lange weg afgelegd tussen 2001 en nu. 'We begonnen met een klein clubje in een bedompte ruimte in het beursgebouw in Amsterdam', vertelt presentator Roland Koopman, die sinds het allereerste begin bij RTL Z betrokken is. 'De studio was een soort glazen bezemkast op de handelsvloer waarachter de beurshandelaren in hun gekleurde jasjes stonden te schreeuwen.'

Inmiddels heeft RTL Z een eigen nieuwskanaal, waar niet alleen financieel nieuws gebracht wordt, maar breed nieuws en achtergronden voor de ondernemende mens. 'We begonnen als beurskanaal, maar nu hebben we een veel bredere scope. We kijken naar innovatie, tech, startups, duurzaamheid en personal finance.'

Ieder uur een nieuwsuitzending

De financiële crisis, 11 september, de brexit of de coronapandemie, maar ook de opkomst van cryptocurrency, de overspannen huizenmarkt en ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. RTL Z houdt kijkers en bezoekers op de hoogte van het nieuws, maar laat ook zien wat de impact van dat nieuws is op ondernemers. Verhalen die duidelijkheid scheppen, herkenbaar zijn of juist verrassen. Daarnaast is RTL Z de breaking news zender van RTL.

'We zien dat steeds meer kijkers ons ook bij breaking news weten te vinden, zowel op tv als online. Ik ben trots op waar RTL Z nu staat na twintig jaar en ik heb heel veel zin om onze stijgende lijn voort te zetten. Zo gaan we vanaf 7 juni ieder uur een live nieuwsuitzending maken tussen 08:00 en 17.30 uur, zodat we nog actueler kunnen zijn voor onze kijkers', zegt Karin Husslage, chef nieuwsredactie bij RTL Z.

RTL Z is te vinden op kanaal 11 (KPN) en 12 (Ziggo). Op werkdagen brengt RTL Z het laatste nieuws, met de dagelijkse presentatie in handen van onder andere Roland Koopman, Carien ten Have, Ann-Lynn Hamelink, Frederieke Hegger en Durk Veenstra. In het weekend en in de avonden duikt RTL Z in de achtergronden van maatschappelijke en financiële ontwikkelingen in een breed scala aan documentaires en portretten.