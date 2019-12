RTL verwelkomt Frank Jansen en Rogier Smit

Foto: © RTL 2019

Society duo Frank Jansen en Rogier Smit gaat vanaf 1 januari 2020 aan de slag bij RTL, zo maakt het mediabedrijf op 19 december bekend. Ze tekenen een driejarig contract en gaan programma's maken voor RTL 4, 5 en Videoland.

Peter van der Vorst, directeur content RTL Nederland: 'We zijn heel blij dat Frank en Rogier ons team komen versterken. Het zijn authentieke en warme persoonlijkheden met veel humor. Bovendien zijn ze heel deskundig op interieur en styling-gebied. Die combinatie zorgt ervoor dat ze garant staan voor echte feelgood televisie, waar je met een brede glimlach naar kunt kijken.Tijdens de enthousiaste gesprekken die we de afgelopen maanden hebben gevoerd zijn er een aantal programma-ideeën voorbijgekomen waarmee we de komende tijd gezamenlijk aan de slag gaan.'

'Voldaan en met veel plezier kijken wij terug naar het programma wat wij hebben kunnen maken samen met Vincent TV bij SBS6. Na vier seizoenen komt er nu een moment van bezinning en juist op dit moment komt er een bijzonder creatief aanbod van RTL om daar mooie andere programma’s te genereren. Het is fantastisch dat RTL ons deze extra uitdaging biedt', aldus Frank en Rogier.