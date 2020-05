RTL brengt digitale activiteiten samen op RTL.nl

RTL Nederland kondigt op donderdag 7 mei aan dat het bedrijf de volgende stap zet in zijn digitale strategie: de creatie van RTL.nl, het platform voor alle digitale RTL-content op het gebied van nieuws, actualiteiten en entertainment. Op RTL.nl wordt een duidelijker, consumentgericht aanbod gecreŽerd voor bezoekers en wordt de aanwezigheid van RTL online verder versterkt.

Het platform wordt mede ontwikkeld op basis van consumentenonderzoek en maakt gebruik van toonaangevende technologie om continue te kunnen inspelen op de behoefte van de bezoeker. Het opzetten van RTL.nl is een omvangrijk project dat stapsgewijs zal plaatsvinden, beginnend met de tijdelijke integratie van een aantal sites en apps in RTLNieuws.nl.



Digitale strategie

Sven Sauvé, CEO RTL Nederland, licht toe: “RTL heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld op digitaal vlak. Op het gebied van streaming is Videoland als platform niet meer weg te denken in het Nederlandse medialandschap. Daarnaast zijn er uitstekende redacties aan het werk die digitale RTL-content maken waar ze heel veel bezoekers mee bereiken, maar wel versnipperd. De oplossing is focus. We willen die rijke content samenbrengen op één consumentgericht platform, RTL.nl. Zo creëren we één omgeving die makkelijk te vinden is en waar bezoekers hun persoonlijke voorkeuren optimaal kunnen beheren.”



Het proces

Ter voorbereiding van deze stap heeft RTL afgelopen jaar al focus aangebracht door de digitale portfolio van losse apps en websites in aantal terug te brengen tot zes. In mei 2020 wordt stapsgewijs de content van de apps en websites van RTL Z, Bright, VTBL, Eigen Huis & Tuin en RTL 7 Darts tijdelijk ondergebracht bij RTLnieuws.nl. De content is daar terug te vinden onder kopjes, zoals Tech, Sport, Lifestyle en Economie. De losse programmawebsites gaan tijdelijk over naar RTLXL.nl. RTL verwacht in het eerste kwartaal van 2021 het gehele aanbod, inclusief de online activiteiten van RTL Boulevard en RTL Nieuws, onder te brengen in het nieuwe platform RTL.nl. Videoland, Buienradar en Evajinek.nl blijven naast RTL.nl bestaan.