'RTL Boulevard' lokt veel kijkers met eerbetoon aan Peter R. de Vries

Amper 24 uur na de moordaanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries bracht RTL 4 woensdagavond een bijzondere uitzending van 'RTL Boulevard', als hulde aan hun collega. Nederland keek massaal naar de special.

'RTL Boulevard' stond volledig in het teken van Peter R. de Vries. Met persoonlijke getuigenissen over hoe zij dinsdagavond de aanslag beleefd en verwerkt hebben, maar ook met mooie woorden en veel steun voor Peter R. de Vries die nog steeds vecht voor zijn leven.



Presentatoren Luuk Ikink en Marieke Elsinga brachten samen met Marc van der Linden, Peter van der Vorst, Clarice Stenger en Albert Verlinde een eerbetoon aan de misdaadverslaggever. En dat werd gesmaakt in de Nederlandse huiskamer. Volgens Stichting Kijkonderzoek keken gemiddeld 1.344.000 Nederlanders naar 'RTL Boulevard', een verdubbeling van de kijkcijfers op een gemiddelde zomerdag. Rechtstreekse concurrent, de ingelaste én extra vroege uitzending van 'Op 1' bij NPO1 kon 800.000 kijkers boeien.