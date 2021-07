'RTL Boulevard' hervat de uitzendingen

Vanaf vanavond 12 juli worden de uitzendingen van 'RTL Boulevard' hervat. De eerstkomende afleveringen zullen vanaf het Mediapark in Hilversum worden gemaakt. Producent Fremantle en RTL komen met een korte verklaring.

'Veiligheid voor de medewerkers is vanzelfsprekend topprioriteit. Wij hebben vertrouwen in het advies van de veiligheidsautoriteiten dat we de uitzendingen op een nieuwe locatie op het Mediapark in Hilversum kunnen hervatten. We zijn, naast de steun van de autoriteiten, dankbaar voor de support van onze kijkers, zakelijke partners en de media. Vanuit veiligheidsoverwegingen zullen wij geen verdere uitspraken doen over locaties of maatregelen.'