RTL 4 maakt dan toch een nieuw seizoen 'Expeditie Robinson'

Ondanks corona maakt RTL 4 dit najaar toch een nieuw seizoen van het populaire 'Expeditie Robinson'. Dat melden de presentatoren Nicolette Kluijver en Kaj Gorgels in een filmpje. Binnenkort starten de opnames voor het gloednieuw seizoen.

Dit 21ste seizoen wordt opgenomen op een ongerepte plek in Europa waar de kandidaten een bikkelharde strijd met elkaar en de natuurelementen aangaan. Het decor is anders, maar de spectaculaire proeven en zenuwslopende eilandraden blijven hetzelfde. Wie wint dit fysieke en mentale avontuur en mag zich Robinson 2021 noemen? Het nieuwe seizoen van 'Expeditie Robinson' is dit najaar te zien bij RTL 4.