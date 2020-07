'Restaurant Misverstand' vanaf 31 augustus bij SBS6

Foto: SBS6/Talpa Network - © William Rutten 2020

Programmadeelnemer en voormalig CEO Maurice (67) kreeg zo'n anderhalf jaar geleden de diagnose Lewy Body dementie, een bijzondere vorm met schommelingen in de geestelijke achteruitgang.

Daardoor is hij het ene moment helder, maar kan hij op het andere moment juist extreem vergeetachtig zijn. In het programma 'Restaurant Misverstand' volgen we naast Maurice, nog acht relatief jonge mensen met dementie. Zij gaan onder de bezielende leiding van chef-kok Ron Blaauw als restaurantmedewerker aan de slag. Geen van allen heeft ervaring in de horeca. SBS6 en Alzheimer Nederland willen met het programma begrip voor -en kennis over- dementie vergroten. 'Restaurant Misverstand' is vanaf 31 augustus te zien bij SBS6.

De buitenwereld weet vaak niet precies wat dementie inhoudt en hoe om te gaan met deze ziekte. Na de diagnose voelen veel mensen met dementie zich aan de kant gezet. Om deze reden is Prof. Dr. Marjolein de Vught bij het programma betrokken om te laten zien hoe we mensen zo goed mogelijk kunnen helpen om te leven met de ziekte en hun kwaliteit van leven én dat van hun naasten, te verbeteren. Johnny de Mol laat als gezicht van het programma op een waardige, ontroerende en soms humoristische manier zien welke maatschappelijke vraagstukken en oplossingen samenhangen met dementie. Zo zijn deelnemers Hans (58), Pieter (58) en Ronald (59) noodgedwongen vroegtijdig gestopt met werken, nadat bij hen de diagnose Alzheimer werd gesteld. Zij werkten respectievelijk als politie-inspecteur, manager marketing en communicatie en ICT-consultant. Agnes (58), kreeg een jaar geleden te horen dat zij de ziekte van Alzheimer heeft. Haar partner Bram is met vervroegd pensioen gegaan om als mantelzorger voor haar te zorgen.

Voor Mijnnie (72) geldt dat ze niet afgeremd wenst te worden door de diagnose Alzheimer. Ze is een echte levensgenieter en mede hierom heeft ze moeite met het accepteren van haar ziekte. Christa is met haar 49 jaar, de een na jongste deelnemer aan het programma met de ziekte van Alzheimer. Desondanks is ze positief over de toekomst, alhoewel ze liever niet verder dan een halfjaar vooruitkijkt. Jongste deelnemer is Sigrid (46), zij is drager van het FTD-gen en weet dat zij op termijn frontotemporale dementie gaat krijgen. Zij heeft nog geen dementie en helpt de groep dan ook een handje bij de meest ingewikkelde werkzaamheden in het restaurant. Voormalig IT-manager Marco (59), probeert ondanks de diagnose Alzheimer nog zoveel mogelijk te doen. Hij repareert fietsen bij de plaatselijke fietsenmaker, is begonnen met biljarten en hij gaat twee keer per week naar de dagbesteding. Voor alle deelnemers geldt dat zij sinds hun diagnose anders naar hun toekomst kijken. Feit blijft dat zij zo lang mogelijk actief willen meedoen in de samenleving én willen laten zien wat er ondanks de ziekte allemaal nog wél kan.

Het programma 'The Restaurant That Makes Mistakes' werd in 2019 voor het eerst uitgezonden in Groot-Brittannië. De Nederlandse versie, 'Restaurant Misverstand - Waar Niemand Wordt afgeserveerd', wordt geproduceerd door Concept Street in samenwerking met Alzheimer Nederland.

'Restaurant Misverstand', vanaf maandag 31 augustus wekelijks bij SBS6 en op KIJK.nl.