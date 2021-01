René is de derde afvaller van 'Big Brother'

In de 'Big Brother' liveshow op donderdag 21 januari heeft René als derde afvaller het 'Big Brother'-huis moeten verlaten. Hiermee komt zijn 'Big Brother' avontuur na twee roerige weken tot een eind. Zijn medegenomineerden Liese en Naomi mogen van de kijker in het huis blijven.

René kwam twee weken geleden via het dozenspel, waarbij bewoners door vragen te stellen aan potentiële nieuwelingen hun nieuwe medebewoners kozen, samen met Jill en Zoey het Big Brother huis in. Hij kon zijn draai niet lekker vinden in de groep en werd meteen in zijn eerste week genomineerd. Dankzij Theo’s vrijwillige vertrek werd hij gered, maar kreeg hij wel een automatische stem voor deze week. Helaas heeft hij de kijker niet kunnen overtuigen en moet hij nu alsnog naar huis.