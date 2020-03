Rechter stelt programma 'Buitenhof' in het gelijk

De rechter heeft 'Buitenhof' vandaag in het gelijk gesteld en alle vorderingen afgewezen in het kort geding dat Thierry Baudet aanspande tegen het tv-programma 'Buitenhof'.

VPRO is tevreden met de uitspraak van de rechter en is blij met deze steun voor de onafhankelijke journalistiek.

Volgens de rechter zijn Baudets woorden uit het Kamerdebat van 18 februari 2020 in de 'Buitenhof'-uitzending van 23 februari 2020 parafraserend samengevat. De rechter bevestigt het standpunt van de VPRO dat zijn uitspraken in de Kamer niet los kunnen worden gezien van uitspraken die hij eerder deed, onder andere over het ‘dominant blank’ houden van Europa. De rechter stelt verder vast dat Baudet niet heeft weersproken dat hij nog achter die eerdere uitspraken staat. Volgens de rechter heeft de VPRO Baudet niet weggezet als racist en is er geen sprake van karaktermoord.

VPRO statement: 'We zijn blij dat de rechter ons heeft gevolgd en oordeelt dat 'Buitenhof' terecht de link heeft gemaakt met eerdere uitspraken van Baudet, en het belang heeft benadrukt van de bijdrage van de journalistiek aan het publieke (politieke) debat.'

'Buitenhof' is een samenwerkingsverband van VPRO, BNNVARA en AVROTROS en wordt afwisselend gepresenteerd door Natalie Righton, Twan Huys en Pieter Jan Hagens. Volgende uitzending is op zondag om 12.10 uur op NPO 1.