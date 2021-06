'Rebel Hearts': Hoe een groep liberale nonnen het in 1968 opnam tegen de Katholieke Kerk

In 1968 vond een ware revolutie plaats tussen een groep vrijgevochten nonnen en de leiders van de Katholieke Kerk. De inzet: een modernere invulling van het kloosterleven, met meer vrijheden. Het decor: het Amerikaanse Californië dat in die tijd al de broedplaats was van de flowerpower-beweging waar vrijheid en blijheid centraal stond.

De nonnen van de Immaculate Heart Sisters hadden in kardinaal James Francis Cardinal McIntyre een conservatieve hardliner tegenover zich die zich niet makkelijk gewonnen gaf. De documentaire Rebel Hearts kijkt samen met de hoofdrolspeelsters uit die tijd terug op deze bijzondere strijd die destijds de hele wereld overging. De indrukwekkende documentaire is eerder dit jaar in première gegaan tijdens het Sundance Festival 2021. 'Rebel Hearts' is vanaf zondag 27 juni te zien op discovery+.

Voor veel Amerikaanse vrouwen was de keuze voor het nonnenleven in het midden van de vorige eeuw vooral een keuze tegen het patriarchale gezinsleven waar de vrouw weinig vrijheid en ontwikkelmogelijkheden had. Ze voelden zich aangetrokken door de mogelijkheden om te kunnen studeren en zich onafhankelijk te ontwikkelen. Maar al snel kwamen ze erachter dat de vrijheden beperkt waren. In plaats van het dienen van een echtgenoot, werden ze geacht dat ze vanaf nu in dienst stonden van God en de Katholieke Kerk.

In 1968 presenteerde een groep nonnen een radicaal plan: voortaan zouden ze zelf bepalen hoe ze mochten bidden, werken en samenleven. De liberale gedachte paste in de geest van de jaren zestig, maar in hun ogen ook bij het moderniseren van de Katholieke Kerk, zoals was bepaald tijdens de Tweede Vaticaans Concilie enkele jaren eerder. Leider van de groep was Anita Caspary die in 1957 president werd van de Immaculate Heart College, de universiteitstak van het klooster en in 1963 Mother General of the Immaculate Heart Sisters. Ze overleed al in 2011, maar bijzondere archiefbeelden van een interview vertellen waarom ze het zo belangrijk vond om deze strijd te voeren.

De documentaire van regisseur Pedro Kos laat een mooi mix zien van oude archiefbeelden en recente interviews met enkele 'rebelse nonnen', een halve eeuw na dato. De indrukwekkende beelden worden verfraaid met kunstzinnige animaties die passen bij het gevoel van de jaren zestig en waarmee het verhaal van deze moedige vrouwen prachtig wordt geïllustreerd.

'Rebel Hearts', vanaf zondag 27 juni op discovery+.