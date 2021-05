Ramses Shaffy gouden held van de Nederlandse muziek met eerbetoon van Charl Delemarre

Foto: Omroep MAX - © Janita Sassen 2020

Ramses Shaffy is als gouden held in de Eregalerij van de Nederlandse Muziek geplaatst. De artiest is de gehele maand mei geëerd bij MAX. De maand wordt op maandag 31 mei afgesloten met een eerbetoon van Charl Delemarre bij 'Tijd voor MAX' en natuurlijk is Charl Delemarre ook te gast bij het tv-programma en bij 'Lunch Lekker met Daniel Dekker' op NPO Radio 5.